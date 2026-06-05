L'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli ha introdotto un innovativo trattamento di radioterapia di precisione per il tumore al seno, somministrato in sole cinque sedute. Questa innovazione è un importante progresso nella cura dei tumori mammari localizzati, offrendo alle pazienti una significativa riduzione dei tempi di trattamento rispetto ai protocolli tradizionali.

La nuova tecnologia, denominata GammaPod, è progettata per concentrare la dose di radiazioni con estrema precisione sulla lesione, minimizzando l'esposizione dei tessuti sani circostanti.

Indicato per pazienti con tumore al seno in fase iniziale, il trattamento mira a migliorare la qualità della vita delle donne, riducendo sia la durata complessiva della terapia sia gli effetti collaterali della radioterapia convenzionale.

Radioterapia in cinque sedute: dettagli e benefici

Il protocollo prevede cinque sedute di radioterapia, ciascuna di circa venti minuti. La tecnologia GammaPod impiega un sistema di immobilizzazione che garantisce massima precisione nell'erogazione delle radiazioni. Questa modalità focalizza la dose sulla zona interessata, riducendo il rischio di danni ai tessuti sani e migliorando la tollerabilità della terapia. Giuseppe Di Lella, direttore della Radioterapia del Pascale, ha dichiarato: "Questa innovazione rappresenta un'opportunità importante per le nostre pazienti, che potranno beneficiare di un percorso terapeutico più rapido e meno invasivo".

Questa radioterapia di precisione è rivolta principalmente a donne con tumori localizzati e di piccole dimensioni, per le quali la chirurgia conservativa è un'opzione di trattamento. L'introduzione di tale tecnologia a Napoli conferma l'Istituto Pascale centro di riferimento nazionale, costantemente impegnato nell'aggiornamento delle strategie terapeutiche oncologiche.

GammaPod: innovazione e ricerca clinica

Il sistema GammaPod è stato oggetto di studi clinici internazionali, come il trial NCT04234386, che ne ha valutato la sicurezza e l'efficacia nel trattamento del carcinoma mammario in fase iniziale. Specificamente progettato per la radioterapia del seno, questo dispositivo utilizza un fascio di radiazioni focalizzato, con la possibilità di modulare la dose in base alle caratteristiche della lesione.

I risultati preliminari indicano che la tecnologia permette un controllo locale della malattia con un profilo di tollerabilità favorevole.

L'adozione della GammaPod all'Istituto Pascale segna un ulteriore passo verso la personalizzazione delle terapie oncologiche, con l'obiettivo di offrire alle pazienti trattamenti sempre più mirati e meno gravosi. L'iniziativa si inserisce nelle attività di ricerca clinica e innovazione tecnologica promosse dall'istituto partenopeo.