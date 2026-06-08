Ogni anno, in Italia, oltre 22 mila casi di tumore al seno potrebbero essere evitati. È quanto emerge da uno studio presentato a Napoli, che sottolinea l'importanza cruciale della prevenzione e dell'adozione di stili di vita sani. Questo dato è stato discusso durante un incontro dedicato alla salute femminile, che ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali.

Nel corso dell'evento, è stato ribadito che la prevenzione costituisce un pilastro fondamentale nella battaglia contro il tumore al seno. Gli specialisti hanno evidenziato come circa il 40% dei casi possa essere scongiurato attraverso l'adozione di comportamenti salutari.

Tra questi, spiccano una corretta alimentazione, l'attività fisica regolare e la moderazione nel consumo di alcol e tabacco. Questa iniziativa rientra in un più ampio percorso di sensibilizzazione, specificamente indirizzato alle donne, con l'intento di accrescere la consapevolezza sui fattori di rischio e sulle efficaci strategie di prevenzione primaria.

Prevenzione primaria: impatto sull'incidenza e fattori di rischio

Lo studio presentato ha quantificato in oltre 22 mila i casi di tumore al seno che, ogni anno, potrebbero essere evitati in Italia. Gli esperti hanno chiarito che la prevenzione primaria, incentrata su un cambiamento degli stili di vita, può influenzare in maniera determinante la riduzione dell'incidenza della patologia.

Sono stati altresì richiamati i principali fattori di rischio modificabili, che includono l'obesità, la sedentarietà e l'eccessivo consumo di bevande alcoliche.

Durante la discussione, è stato ulteriormente sottolineato come una dieta equilibrata, abbondante in frutta e verdura, in combinazione con una regolare attività fisica, possa ridurre significativamente il rischio di sviluppare il tumore al seno. Gli esperti hanno altresì evidenziato l'importanza cruciale degli screening periodici e della diagnosi precoce, elementi fondamentali per aumentare le probabilità di successo delle terapie.

Il tumore al seno in Italia: incidenza e campagne di screening

Il tumore al seno si conferma la neoplasia più diffusa tra le donne in Italia, rappresentando circa il 30% di tutte le diagnosi oncologiche femminili nel Paese.

Le campagne di prevenzione e gli screening mammografici sono attivamente promossi dal Ministero della Salute e dalle Regioni. L'obiettivo primario è l'individuazione precoce della malattia e la conseguente riduzione della mortalità. Le iniziative di sensibilizzazione si rivolgono all'intera popolazione femminile, con un focus particolare sulle donne nella fascia d'età tra i 50 e i 69 anni, le più coinvolte nei programmi di screening.

Le istituzioni sanitarie raccomandano vivamente l'adesione regolare agli screening e l'adozione di uno stile di vita sano per mitigare il rischio di insorgenza della patologia. Il Ministero della Salute, attraverso il Piano Nazionale della Prevenzione, implementa azioni mirate a migliorare la salute pubblica e a contenere l'impatto delle malattie oncologiche, incluso il tumore al seno.