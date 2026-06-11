L'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli ha concluso con successo l'ultima tappa del suo significativo tour di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione urologica. L'iniziativa, svoltasi l'11 giugno 2026 in piazza Dante a Napoli, ha visto gli specialisti dell'istituto offrire consulti e assistenza gratuita ai cittadini. Questa giornata ha rappresentato il culmine di un percorso avviato nei mesi precedenti, mirato a promuovere attivamente la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie urologiche, elementi cruciali per la salute pubblica.

Durante l'evento, i medici del Pascale hanno accolto un'ampia partecipazione di cittadini, fornendo informazioni dettagliate e consigli pratici per mantenere una buona salute urologica. L'obiettivo primario di questa campagna è stato quello di accrescere la consapevolezza sull'importanza della prevenzione, con un focus specifico sui tumori e altre affezioni dell'apparato urinario e genitale maschile. L'istituto ha costantemente evidenziato come una diagnosi tempestiva sia uno strumento insostituibile per la cura efficace e la gestione ottimale di queste malattie.

L'impegno del Pascale nella prevenzione sul territorio

La tappa conclusiva di Napoli ha beneficiato della partecipazione attiva di specialisti urologi e del personale sanitario qualificato del Pascale.

Questi professionisti hanno messo a disposizione la loro vasta esperienza per rispondere alle numerose domande dei cittadini e offrire importanti visite di controllo gratuite. L'iniziativa si inserisce organicamente in un più ampio e strutturato programma di prevenzione promosso dall'istituto, che ha già raggiunto con successo diverse località della Campania nel corso dei mesi precedenti, consolidando il suo impegno sul territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata alle fasce di popolazione considerate più a rischio, con un riferimento specifico agli uomini sopra i cinquant'anni, per i quali la prevenzione assume un'importanza ancora maggiore. Il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, ha così commentato l'iniziativa: "La prevenzione costituisce il primo e fondamentale passo per la tutela della salute e per la nostra incessante lotta contro i tumori.

Siamo profondamente orgogliosi di aver portato questo messaggio vitale direttamente tra la gente, offrendo servizi concreti, accessibili e di alta qualità a tutti i cittadini."

Il ruolo strategico dell'Istituto Pascale nella ricerca e cura

L'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale si conferma come un centro di eccellenza e un punto di riferimento imprescindibile per la ricerca e la cura dei tumori in Italia. Fondato nel lontano 1933, l'istituto ha la sua prestigiosa sede a Napoli e si dedica con dedizione a un'ampia gamma di attività che includono diagnosi avanzate, terapie innovative, ricerca scientifica all'avanguardia e formazione specialistica in ambito oncologico.

Riconosciuto come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), il Pascale promuove incessantemente numerose iniziative di prevenzione e campagne di sensibilizzazione rivolte all'intera popolazione.

Un'attenzione particolare è sempre riservata alle patologie tumorali, con l'obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione. Le attività dell'istituto spaziano dai programmi di screening mirati alle campagne informative capillari, fino ai progetti di ricerca clinica più innovativi, tutti volti a migliorare significativamente la qualità delle cure e ad aumentare la consapevolezza generale sull'importanza cruciale della prevenzione. Il Pascale collabora attivamente con enti pubblici e privati, sia a livello nazionale che internazionale, consolidando la sua posizione come pilastro fondamentale nella lotta contro il cancro, in particolare nel Sud Italia.