Si è conclusa a Salerno la terza edizione del congresso nazionale “Nutrizione e Sport: Update in Nutrizione Sportiva”, un appuntamento di rilievo promosso dall’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise (OBCM) con il patrocinio della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB). L’evento, tenutosi il 6 giugno 2026 presso il Grand Hotel Salerno, ha offerto una giornata intensiva di aggiornamento professionale per i biologi nutrizionisti che operano con atleti e sportivi, concentrandosi sulle più recenti innovazioni in ambito nutrizionale e tecnologico.

Il congresso ha visto la partecipazione di figure autorevoli come Vincenzo D’Anna, presidente FNOB, Vincenzo Cosimato, tesoriere OBCM, Pierluigi Pecoraro, vicepresidente OBCM, e Luigi Schiavo, componente del Comitato Scientifico. Al centro del dibattito, temi cruciali quali la trasformazione dell’alimentazione dell’atleta in un vero e proprio “software biologico personalizzato” grazie all’intelligenza artificiale, l’importanza della nutrizione di precisione, l’avanzata valutazione della composizione corporea e l’interpretazione dei biomarcatori.

Intelligenza Artificiale e Nutrizione Sportiva

Un focus significativo è stato dedicato all’intelligenza artificiale (AI), presentata come elemento rivoluzionario nell’approccio nutrizionale sportivo.

Vincenzo Cosimato ha evidenziato come l’AI stia convertendo la nutrizione sportiva in un “software biologico” su misura. Luigi Schiavo ha illustrato l’integrazione dell’AI con i moderni dispositivi wearable, permettendo il monitoraggio in tempo reale di parametri vitali come idratazione, variabilità cardiaca e fatica. Questo sistema innovativo è in grado di suggerire l’integrazione ideale nel momento preciso, ottimizzando il recupero e riducendo il rischio di infortuni.

Pierluigi Pecoraro ha sottolineato l’apertura di una “nuova frontiera per le prestazioni sportive”, dove l’alimentazione diventa dinamica, predittiva e cucita su misura per le esigenze di ogni atleta. Le sessioni del congresso hanno inoltre approfondito metodologie avanzate per la valutazione della composizione corporea, con particolare attenzione alla Body Composition Ultrasound, e l’interpretazione dei marcatori biochimici e ormonali nella popolazione sportiva.

Il Programma Scientifico e la Ricerca

Il programma della conferenza è stato strutturato in sessioni tecniche di alto profilo, incentrate su: composizione corporea e test funzionali; interpretazione dei dati di laboratorio e nuovi biomarcatori per l’atleta; nutrizione di precisione ed età evolutiva; integrazione e intelligenza artificiale a supporto della prestazione. L’evento ha registrato anche la partecipazione istituzionale del senatore Vincenzo D’Anna, presidente FNOB, e del dottor Arnolfo Petruzziello, presidente dell’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise.

Grande risalto è stato dato alla ricerca scientifica, con una sezione dedicata agli abstract e alla premiazione delle migliori comunicazioni orali.

Gli abstract selezionati dalla Commissione Scientifica saranno pubblicati su una rivista internazionale e avranno la possibilità di essere esposti come poster in un’area dedicata. La scadenza per l’invio dei contributi scientifici è stata prorogata al 24 maggio 2026, mentre il termine ultimo per le iscrizioni alla conferenza è fissato al 30 maggio 2026.