YouDoToo, l'applicazione sviluppata da YouDoTools Srl per promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone con disabilità intellettiva, è in fase di sperimentazione. La Fondazione Istituto Antoniano ETS è tra le prime realtà italiane a collaborare, mirando a una società più inclusiva e accessibile.

L'annuncio è avvenuto al convegno "Apprendere per partecipare. Partecipare per apprendere — Una riflessione su disabilità, riabilitazione, e non solo, alla luce del D.Lgs 62/24". L'evento, tenutosi presso la sede della Fondazione Antoniano a Ercolano, ha approfondito la riforma della disabilità, che pone la persona al centro di un nuovo paradigma normativo e operativo, in linea con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Convegno: temi e relatori chiave

Il convegno ha esplorato temi come il progetto di vita, la comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), l'accessibilità, l'autodeterminazione e la misurazione della partecipazione. Giacomo Sergio, co-founder di YouDoTools Srl, ha illustrato il contributo dell'intelligenza artificiale per inclusione e autonomia. Tra i relatori, sono intervenuti il Presidente della Fondazione Istituto Antoniano ETS, Padre Giuseppe De Crescenzo; l'Assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola della Regione Campania, Andrea Morniroli; la Presidente della V Commissione Consiliare Permanente (Sanità e Sicurezza Sociale) della Regione Campania, Loredana Raia; la Prof.ssa di Neuropsichiatria infantile all'Università Federico II di Napoli, Carmela Bravaccio; e Suor Veronica Amata Donatello, Responsabile della Pastorale CEI delle persone con disabilità.

L'incontro ha coinvolto medici, operatori sanitari, educatori, assistenti sociali, insegnanti, persone con disabilità e caregiver. YouDoToo è stata presentata come strumento che pone al centro la persona con disabilità intellettiva, coinvolgendo attivamente caregiver, terapisti e operatori. L'obiettivo è costruire un ecosistema in cui l'autonomia sia un percorso collettivo e condiviso.

La sperimentazione di YouDoToo

La sperimentazione coinvolge la Fondazione Istituto Antoniano ETS e oltre 15 realtà (associazioni, fondazioni, scuole, IRCCS), che testeranno l'app in vari contesti per fornire feedback qualificati. I protagonisti sono ragazze e ragazzi con disabilità intellettiva, affiancati da caregiver, terapisti e operatori.

Ogni organizzazione partecipa con gruppi da due a dieci persone.

YouDoToo si inserisce tra le soluzioni digitali per l'autonomia delle persone con disabilità, offrendo supporto personalizzato e integrando l'intelligenza artificiale per facilitare partecipazione e inclusione sociale. L'applicazione è progettata per rispondere alle esigenze di comunicazione, organizzazione e gestione delle attività quotidiane, favorendo la collaborazione tra gli attori che accompagnano la persona con disabilità intellettiva.