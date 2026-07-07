L'Ospedale di Terni ha inaugurato un percorso innovativo di Prehabilitation Pediatrica, un'iniziativa che mira a trasformare l'esperienza chirurgica dei bambini rendendola più serena e meno traumatica. Attraverso l'uso della realtà virtuale immersiva, il progetto integra tecnologia avanzata e umanizzazione delle cure per accompagnare i piccoli pazienti e le loro famiglie in un momento delicato. Sviluppato dall'equipe di anestesia pediatrica, sotto la guida della dottoressa Rita Commissari e con la dottoressa Marialura Scarcella come responsabile, il programma è attivo presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Il percorso prende avvio già il giorno precedente l'intervento, durante la fase di valutazione anestesiologica. In questo contesto, i bambini indossano visori di realtà virtuale che li trasportano in ambienti tridimensionali appositamente studiati per distrarre e rassicurare. Possono così esplorare fondali marini popolati da pesci e tartarughe, passeggiare in paesaggi innevati abitati da animali del bosco o interagire con giochi educativi. Parallelamente, un anestesista dedicato illustra con un linguaggio semplice e comprensibile le diverse fasi dell'intervento, aiutando i piccoli a familiarizzare con il processo e a ridurre la percezione dell'ospedale come un luogo minaccioso.

L'esperienza immersiva viene riproposta anche il giorno stesso dell'operazione, in una sala appositamente allestita per promuovere l'umanizzazione dell'assistenza.

Le pareti di questo spazio sono decorate con elementi naturali, fiori, coccinelle e casette colorate, realizzati grazie al prezioso contributo degli artisti neurodivergenti del gruppo “Lo Zoo di Simona”. Questo ambiente accogliente e meno medicalizzato è stato concepito per infondere un senso di fiducia e tranquillità, alleviando il carico emotivo associato al ricovero chirurgico sia per i bambini sia per i loro genitori.

Benefici concreti e risultati incoraggianti

I primi riscontri del programma sono stati definiti estremamente incoraggianti dall'equipe medica. Si è osservato che i bambini si dirigono spontaneamente verso la sala operatoria, senza manifestare il tipico disagio legato al distacco dai genitori, i quali a loro volta vivono il momento con maggiore serenità.

Anche procedure considerate comunemente stressanti, come il posizionamento dell'ago cannula, vengono affrontate con una notevole tranquillità, senza reazioni di paura o opposizione.

Un altro significativo beneficio riscontrato è la riduzione del ricorso a farmaci sedativi e analgesici nella fase preoperatoria. Questo approccio innovativo non solo migliora l'esperienza emotiva dei bambini, ma offre anche potenziali vantaggi clinici e contribuisce a un'esperienza complessiva di ricovero più positiva. La dottoressa Marialura Scarcella ha evidenziato come “I piccoli pazienti si lasciano accompagnare spontaneamente in sala operatoria senza manifestare il tipico disagio legato al distacco dai genitori, che vivono a loro volta il momento con più serenità”.

Un modello di sanità centrata sulla persona

Andrea Casciari, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, ha sottolineato come questo progetto rappresenti un esempio tangibile di innovazione organizzativa. L'iniziativa conferma l'impegno dell'Azienda verso una sanità sempre più centrata sulla persona, dove l'integrazione tra tecnologia avanzata e principi di umanizzazione delle cure è fondamentale per rispondere efficacemente ai bisogni emotivi dei pazienti più giovani. L'esperienza di Terni si posiziona all'avanguardia nell'applicazione di strumenti digitali nell'assistenza pediatrica, con l'obiettivo primario di migliorare la qualità delle cure, diminuire l'ansia preoperatoria e promuovere un'assistenza sempre più personalizzata e a misura di bambino.