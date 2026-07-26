Un intervento chirurgico senza precedenti ha permesso a una donna di 67 anni di recuperare la vista dopo oltre cinque anni di totale cecità. Per la prima volta al mondo, è stato eseguito un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina, la macula, da un occhio all'altro della stessa paziente. L'operazione rivoluzionaria è stata realizzata dall'équipe del professor Michele Reibaldi, direttore della Clinica Oculistica universitaria delle Molinette, presso la Città della Salute e della Scienza di Torino.

Il caso clinico e l'innovazione chirurgica

La paziente, Elena, aveva perso completamente la capacità visiva a seguito di un grave incidente stradale. Questo aveva causato una lesione irreversibile al nervo ottico dell'occhio sinistro, impedendo la trasmissione della luce al cervello, pur lasciando intatte le altre strutture oculari. L'occhio destro, già affetto da maculopatia, aveva subìto traumi tali da danneggiare irrimediabilmente la retina e la trasparenza della cornea. La distruzione delle cellule staminali rendeva impossibile un tradizionale trapianto di cornea, condannando la donna a una prolungata cecità.

L'ostacolo, fino ad oggi considerato insormontabile a livello internazionale, è stato superato grazie a un'intuizione del professor Reibaldi.

Sfruttando i tessuti sani ma non più funzionanti dell'occhio sinistro, i medici hanno prelevato e trasferito nell'occhio destro un intero blocco anatomico. Questo blocco comprendeva la cornea, la sclera, la congiuntiva e, elemento cruciale e mai tentato prima al mondo, la porzione centrale della retina, ovvero la macula. Questo "trasloco biologico" ha reso possibile la ricostruzione di un occhio vedente, partendo da due organi precedentemente compromessi. La complessa maratona chirurgica è durata quasi sei ore.

Risultati incoraggianti e il valore della sanità pubblica

Elena è giunta in reparto accompagnata dalla sua inseparabile cagnolina Joe, un cane da accompagnamento per persone non vedenti.

Riconoscendo l'importanza di questo legame, la direzione dell'ospedale Molinette ha autorizzato la permanenza dell'animale accanto alla paziente per tutta la durata del ricovero. I controlli clinici post-operatori hanno confermato il successo dell'attecchimento dei tessuti trasferiti e un progressivo recupero funzionale dell'occhio.

"Questo intervento rappresenta una nuova frontiera nella chirurgia oculistica", ha dichiarato il professor Michele Reibaldi, aggiungendo che "i primi riscontri sono decisamente incoraggianti". Livio Tranchida, direttore generale della Città della Salute e della Scienza di Torino, ha sottolineato: "Un intervento ai limiti dell'impossibile, senza precedenti. Un grazie ai nostri professionisti che si sono resi protagonisti di questo miracolo, dimostrando ancora una volta il valore della sanità pubblica e l'attenzione alle fragilità dei nostri pazienti".

La signora Elena, con un tocco di umorismo, ha scherzato con il chirurgo affermando: "Mi vedevo meglio prima", esprimendo al contempo la sua grande felicità per il ritorno a casa e la ritrovata vista.

Eccellenza e collaborazione multidisciplinare a Torino

Il successo di questa operazione è stato reso possibile da una straordinaria collaborazione tra oculisti, anestesisti, infermieri e la direzione sanitaria dell'ospedale Molinette. La Città della Salute e della Scienza di Torino si conferma un polo di eccellenza nel panorama sanitario e di ricerca, impegnato nell'innovazione clinica e nella gestione di patologie complesse. Questo autotrapianto storico sottolinea l'avanzamento della chirurgia oftalmica e l'efficacia di un approccio multidisciplinare nei casi più difficili.