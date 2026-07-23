In Alto Adige, il 2025 ha registrato un significativo aumento delle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), con 595 casi, pari a un incremento del 13,3% rispetto all'anno precedente. Questi dati evidenziano l'importanza cruciale della prevenzione, dell'informazione e di una consulenza ottimale, rivolta sia alle donne sia agli uomini, in tutte le fasi della salute riproduttiva.

L'analisi dei dati rivela che quasi la metà delle donne che hanno scelto di ricorrere a un'interruzione volontaria di gravidanza rientrava nella fascia d'età tra i 18 e i 29 anni.

Oltre la metà degli interventi è stata effettuata tramite trattamento medico, prevalentemente a domicilio e con una durata inferiore alle 24 ore. Un aspetto particolarmente rilevante è che circa il 24% delle donne coinvolte aveva già avuto in passato un'interruzione di gravidanza. Questo dato sottolinea l'urgenza di fornire un'informazione completa, un'assistenza accessibile e un facile accesso a una contraccezione efficace. La prevenzione, in questo contesto, significa sostenere le persone nelle proprie decisioni personali e contribuire a evitare gravidanze indesiderate.

Contraccezione gratuita: il progetto pilota in Alto Adige

Per rispondere a queste esigenze, il Dipartimento Prevenzione sanitaria e Salute della Provincia autonoma di Bolzano lancerà a settembre 2026 un progetto pilota per la contraccezione gratuita.

L'iniziativa è destinata alle persone fino ai 25 anni e alle fasce particolarmente vulnerabili, con l'obiettivo primario di facilitare l'accesso a metodi contraccettivi affidabili e ridurre il rischio di gravidanze non desiderate.

Il provvedimento prevede la distribuzione gratuita di contraccettivi orali, dispositivi intrauterini e altri metodi contraccettivi presso consultori e strutture sanitarie abilitate. Il progetto si rivolge specificamente ai giovani tra i 14 e i 25 anni, con la possibilità di estendere l'accesso anche a individui in condizioni di particolare vulnerabilità sociale o economica, garantendo così una maggiore equità nell'accesso ai servizi di prevenzione.

Obiettivi e contesto dell'iniziativa

L'obiettivo delle autorità sanitarie locali è rafforzare la prevenzione e l'informazione nell'ambito della salute riproduttiva, supportando le persone nella scelta consapevole e responsabile dei metodi contraccettivi. La Provincia autonoma di Bolzano, attraverso il suo Dipartimento, intende offrire un supporto concreto alle fasce più giovani della popolazione e alle categorie più esposte al rischio di gravidanze indesiderate.

Questo progetto pilota si configura come una delle prime iniziative di questo genere a livello regionale e si inserisce in un più ampio quadro di politiche volte a promuovere la salute pubblica e la tutela della salute riproduttiva. L'accesso gratuito ai contraccettivi per i giovani mira a ridurre il numero di interruzioni volontarie di gravidanza e a promuovere una maggiore consapevolezza e autonomia nelle scelte riproduttive.