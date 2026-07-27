Il servizio di urodinamica dell'ospedale 'Mazzoni' di Ascoli Piceno torna pienamente operativo a partire dal mese di agosto 2026. La riattivazione segue un periodo di interruzione causato da un guasto tecnico che aveva reso inutilizzabile il precedente macchinario. L'unità operativa complessa di Urologia, diretta dal dottor Giulio Milanese, potrà ora contare su una nuova apparecchiatura di ultima generazione, frutto di un investimento di 40.626 euro da parte dell'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ascoli.

Questa moderna strumentazione permetterà la ripresa degli esami diagnostici fondamentali per lo studio dei disturbi minzionali, quali l'uroflussometria e la video-cistomanometria.

Un'importante novità, rispetto alla tecnologia preesistente, è l'introduzione del trattamento riabilitativo per l'incontinenza urinaria, ampliando significativamente l'offerta terapeutica per i pazienti. Il direttore generale dell'AST di Ascoli, Antonello Maraldo, ha commentato con soddisfazione: "Il servizio di urodinamica sarà nuovamente fruibile da parte dei cittadini tra pochi giorni. Abbiamo già avviato il recupero degli utenti in attesa e, dal prossimo mese di agosto, apriremo il calendario per le nuove prenotazioni".

Potenziamento e Benefici per i Pazienti

La sostituzione del macchinario, che era in funzione da ben quindici anni, garantisce ora la ripresa delle prestazioni in condizioni di maggiore sicurezza per i pazienti e gli operatori.

Questo aggiornamento tecnologico consentirà inoltre di ottimizzare i tempi di refertazione, riducendo l'attesa e il disagio per coloro che necessitano di queste specifiche indagini. Il direttore Maraldo ha evidenziato come, anche durante il periodo di inattività del servizio interno, la continuità delle prestazioni sia stata assicurata grazie ad accordi stipulati con operatori privati, sempre nel rispetto dei limiti economici del budget ordinario.

Con l'introduzione di questo nuovo strumento, l'ospedale 'Mazzoni' è in grado di offrire standard tecnologici ancora più elevati, migliorando la qualità delle diagnosi e ampliando le possibilità di trattamento, in particolare per la riabilitazione dell'incontinenza urinaria.

Questo passo conferma l'impegno dell'AST di Ascoli nel fornire servizi sanitari all'avanguardia e risposte concrete alle esigenze della popolazione.

Investimenti Strategici per il 'Mazzoni'

La riattivazione del servizio di urodinamica si inserisce in un più ampio contesto di ammodernamento e potenziamento che sta interessando l'ospedale 'Mazzoni' di Ascoli Piceno. La struttura è infatti oggetto di diversi interventi volti a migliorare l'efficienza e la funzionalità dei suoi reparti. Tra questi, spicca la recente riorganizzazione e l'aggiornamento dell'unità operativa complessa di Cardiologia, un progetto che ha beneficiato di un ingente investimento di oltre un milione di euro, finanziato dalla Regione Marche.

L'intervento in Cardiologia ha portato a un significativo incremento dei posti letto disponibili, che sono passati a venti nella sola area di degenza cardiologica. Le nuove camere, singole e doppie, sono state completamente rinnovate e dotate di servizi igienici adeguati, con una particolare attenzione all'accessibilità per le persone con disabilità. Sono stati inoltre aggiornati gli impianti tecnologici, inclusi quelli di climatizzazione, gas medicali, illuminazione LED, sistemi di chiamata infermieri, reti dati e sistemi antincendio, per garantire la massima sicurezza e un ambiente di cura all'avanguardia. Questi investimenti strategici ribadiscono la volontà dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli di elevare costantemente l'offerta e la qualità dei servizi sanitari a disposizione della comunità.