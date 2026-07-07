L'Ospedale regionale 'Umberto Parini' di Aosta si prepara a un passaggio epocale nel campo della radioterapia oncologica, grazie a un investimento di circa nove milioni di euro. L'obiettivo è dotare la struttura di una delle tecnologie più avanzate a livello mondiale: il nuovo sistema Radixact© con tecnologia Synchrony©. La sua entrata in funzione è prevista entro la fine del 2026, segnando la sostituzione dell'attuale tomoterapia elicoidale.

Questa innovativa apparecchiatura è progettata per offrire una precisione senza precedenti. È in grado di seguire in tempo reale i movimenti del tumore durante la respirazione, adattando automaticamente il fascio di radiazioni con precisione millimetrica.

Questo approccio mirato massimizza l'efficacia del trattamento riducendo al minimo l'impatto sui tessuti sani circostanti.

L'intervento, finanziato congiuntamente dall'Usl della Valle d'Aosta e dalla Regione, richiede circa sei mesi di lavori intensivi. Le operazioni, iniziate il 15 giugno, comprendono lo smantellamento dell'apparecchiatura esistente, l'adeguamento dei locali, l'installazione e i collaudi del nuovo sistema. Durante questa fase cruciale, la continuità delle cure è pienamente garantita: i pazienti che necessitano di radioterapia vengono presi in carico dall'Ospedale di Ivrea, in virtù di una convenzione dedicata. L'Usl assicura il rimborso delle spese di viaggio e ha attivato un servizio di trasporto con navetta per coloro che non dispongono di mezzi propri.

Ogni anno, la Radioterapia oncologica del Parini assiste circa 500 pazienti, dei quali il 38% proviene da fuori Valle, evidenziando l'importanza regionale del servizio.

La Tecnologia Radixact©: Un Salto Qualitativo nella Radioterapia

Il sistema Radixact© rappresenta la nuova generazione della rinomata piattaforma TomoTherapy®. Si tratta di una tecnologia di radioterapia esterna ad alta precisione che si distingue per l'utilizzo di fasci di radiazione modulati tridimensionalmente. Questo permette di somministrare una dose elevata e specificamente mirata alla massa tumorale, riducendo drasticamente l'irradiazione dei tessuti sani adiacenti.

Radixact© integra in un unico sistema un avanzato sistema di imaging a tomodensitometria (kVCT) e un acceleratore lineare.

Questa combinazione consente ai medici di eseguire sia gli esami di imaging che i trattamenti con il medesimo apparecchio, garantendo procedure più rapide, precise e convenienti per il paziente. A differenza delle apparecchiature convenzionali che erogano un fascio ampio, Radixact© lo suddivide in una moltitudine di fasci stretti, distribuiti in modo elicoidale e a 360 gradi, con la capacità di regolare individualmente la dose di radiazione per ciascun fascio.

Un aspetto fondamentale di questa tecnologia è la sua capacità di adattamento continuo. Durante ogni frazione di trattamento, i medici possono adattare in tempo reale la terapia all'anatomia quotidiana del paziente. Questo assicura che la dose corretta di radiazione sia erogata nel punto esatto e al momento opportuno.

Tale precisione non solo ottimizza il targeting delle diverse regioni del tumore, ma salvaguarda anche i tessuti e gli organi sani circostanti, diminuendo significativamente il rischio di effetti collaterali indesiderati.

Visione Strategica e Benefici per i Pazienti

L'introduzione di questa nuova apparecchiatura è considerata un passaggio storico per la radioterapia valdostana. Essa consentirà di trattare con maggiore precisione anche lesioni particolarmente complesse, riducendo l'esposizione dei tessuti sani e aumentando significativamente le possibilità di guarigione. L'investimento risponde a una duplice strategia: offrire ai cittadini le migliori opportunità terapeutiche, limitando la mobilità sanitaria verso altre regioni, e rendere il servizio sempre più attrattivo per i professionisti del settore, in particolare i più giovani.

L'arrivo di questa tecnologia all'avanguardia conferma la volontà di garantire cure sempre più innovative e personalizzate direttamente sul territorio valdostano. La continuità delle cure è assicurata durante l'intera fase dei lavori grazie alla proficua collaborazione con l'ospedale di Ivrea, dimostrando un impegno costante verso il benessere dei pazienti.