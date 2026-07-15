L'Asl Cn1 ha compiuto un passo significativo nel potenziamento della sanità territoriale in provincia di Cuneo, inaugurando gli Ospedali di Comunità di Saluzzo e Cuneo. La cerimonia, tenutasi il 15 luglio 2026, ha visto la partecipazione dell'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, del direttore generale dell'Asl Cn1 Giuseppe Guerra, dell'assessore regionale Marco Gallo, del consigliere regionale Luigi Icardi e di diverse autorità locali. Queste nuove strutture, realizzate anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), mirano a rafforzare l'assistenza sanitaria sul territorio.

Particolarmente atteso, l'Ospedale di Comunità di Saluzzo, con i suoi 20 posti letto, accoglierà il primo paziente martedì 21 luglio. La sua realizzazione ha richiesto un investimento di 2,5 milioni di euro, finanziato dal Pnrr. Questa struttura è considerata un tassello fondamentale per il presidio sanitario cittadino, garantendo una continuità assistenziale cruciale tra il ricovero ospedaliero e il rientro a domicilio per quei pazienti che necessitano ancora di supporto sanitario e infermieristico.

Nuove strutture: operatività e investimenti

Sempre dal 21 luglio, sarà pienamente operativo anche l'Ospedale di Comunità di Cuneo, anch'esso dotato di 20 posti letto. La sua gestione avverrà in convenzione con l'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle, rafforzando la collaborazione tra le diverse realtà sanitarie.

Nel comune di Savigliano, invece, è già attiva la nuova Casa della Comunità, situata nel padiglione storico dell'ospedale. Questa struttura ha beneficiato di un investimento di 1,85 milioni di euro e si prevede che sarà certificata e pienamente attivata entro la fine del mese.

Queste inaugurazioni si inseriscono nel più ampio piano di realizzazione delle infrastrutture previste dalla Missione 6 del Pnrr, focalizzata sul rafforzamento della rete di assistenza territoriale. L'Asl Cn1 ha già attivato quattro Centrali operative territoriali a Savigliano, Saluzzo, Cuneo e Mondovì, e si prepara a rendere operative nove Case della Comunità entro la fine del mese. Il direttore generale dell'Asl Cn1, Giuseppe Guerra, ha sottolineato l'importanza di questi sviluppi: “Garantire servizi territoriali come la continuità assistenziale h24, il servizio infermieristico e gli ambulatori specialistici è fondamentale nella logica di una sanità di prossimità”.

La strategia della Missione 6 del Pnrr per i territori

La Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) è stata concepita per potenziare l'assistenza sanitaria territoriale attraverso la creazione di presidi essenziali come gli Ospedali e le Case della Comunità. Queste strutture sono progettate per facilitare la presa in carico dei pazienti, offrendo una vasta gamma di servizi che includono assistenza infermieristica, continuità assistenziale e ambulatori specialistici. Un'attenzione particolare è rivolta alle aree periferiche e ai territori più distanti dai grandi centri urbani, dove la necessità di servizi sanitari accessibili è maggiore.

L'assessore regionale Federico Riboldi ha ribadito l'importanza strategica di queste iniziative: “Questi presidi sono fondamentali nei territori ‘periferici’, lontano dai grandi centri.

Rendere pienamente operativi gli Ospedali di Comunità di Saluzzo e Cuneo e la Casa della Comunità di Savigliano è ora la sfida che ci attende”. Con queste recenti inaugurazioni, l'Asl Cn1 conferma il suo impegno nell'attuazione delle linee guida nazionali per una sanità di prossimità, con l'obiettivo di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e promuovere una maggiore integrazione tra l'assistenza ospedaliera e quella territoriale.