L'assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha illustrato il 4 luglio 2026 la strategia regionale per un approccio integrato a sanità, ricerca e sorveglianza ambientale. Durante un incontro sul modello “One Health”, organizzato dal Rotary Club Venosa presso l’IRCCS Centro di riferimento oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture, Latronico ha sottolineato la necessità di superare una visione isolata della medicina. “Il nostro obiettivo è mettere in rete la sanità, la ricerca e la sorveglianza ambientale per difendere la vita delle nostre comunità”, ha dichiarato l'assessore.

L'assessore ha espresso apprezzamento per la presenza del professor Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Health Research Organization di Philadelphia e coordinatore dell’Advisory Board dell’IRCCS CROB. Questo organismo consultivo internazionale supporta la ricerca oncologica del centro, promuovendo collaborazioni e opportunità di confronto per i ricercatori, specialmente i più giovani, al fine di validare e migliorare gli studi.

Monitoraggio e Prevenzione: i Progetti Chiave

Richiamando dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Latronico ha evidenziato che oltre il 60% delle malattie infettive umane è di origine animale, sottolineando l’urgenza di un approccio integrato tra uomo, animali ed ecosistema.

Ha evidenziato le minacce di antimicrobico-resistenza, cambiamenti climatici e il legame tra inquinamento ambientale e tumori. La politica, ha affermato, deve tradurre la visione “One Health” in azioni concrete, citando il monitoraggio territoriale in Basilicata e il ruolo del Registro Tumori, con sede al CROB.

Tra le iniziative regionali, spicca il progetto LucAS, che mira a mappare la correlazione tra rischi ecologici e salute dei cittadini, con focus su aree come la Val d’Agri. Dal 10 luglio 2026 prenderà il via la prima fase operativa del progetto Sintesi nell’area del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Tito. Questa iniziativa, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Potenza, coinvolgerà circa 300 cittadini (età 40-60, senza patologie croniche) per la sorveglianza cardiovascolare presso il poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta”.

Il Progetto Sintesi: Dettagli Operativi e Coinvolgimento

Il progetto Sintesi, finanziato dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Pnrr nell’ambito del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, rappresenta una svolta metodologica per la salute pubblica e la tutela ambientale in Basilicata. Entro fine luglio, l’Azienda Sanitaria di Matera avvierà simili attività di monitoraggio e tutela nei siti industriali della Val Basento (Ferrandina e Pisticci), con l'invio delle lettere-invito.

Il protocollo diagnostico completo e gratuito prevede questionari su anamnesi e stili di vita, misurazione di parametri clinici e antropometrici (pressione, peso, altezza, girovita), prelievo di sangue per glicemia e colesterolo ed esame spirometrico.

Le aree dedicate sono già state allestite.

Latronico ha invitato i cittadini a partecipare attivamente, sottolineando che “la partecipazione della comunità è fondamentale per il successo di un programma che unisce ricerca e prevenzione”. Coordinato da AReSS Puglia e coinvolgendo 14 regioni italiane, il progetto mira a pianificare politiche sanitarie basate sui reali bisogni epidemiologici del territorio, confermando l’impegno della Regione Basilicata nella tutela della salute pubblica.