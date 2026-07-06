L'assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha sottolineato l'urgenza di un approccio integrato tra sanità, ricerca e sorveglianza ambientale. Intervenendo all’incontro sul modello “One Health”, organizzato dal Rotary Club Venosa presso l’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (Crob) di Rionero in Vulture, Latronico ha dichiarato: “Parlare di salute, oggi, significa abbandonare la vecchia illusione che la medicina possa agire in un compartimento stagno, isolata dal mondo che ci circonda.

Il nostro obiettivo è mettere in rete la sanità, la ricerca e la sorveglianza ambientale per difendere la vita delle nostre comunità”.

Nel corso dell'evento, l’assessore ha espresso vivo apprezzamento per la presenza del professor Antonio Giordano, scienziato di fama internazionale, direttore dello Sbarro Health Research Organization di Philadelphia e coordinatore dell’Advisory Board dell’Irccs Crob. Questo organismo consultivo di livello internazionale supporta attivamente la ricerca del centro oncologico e favorisce preziose collaborazioni, offrendo concrete opportunità di confronto internazionale ai ricercatori, in particolare ai più giovani, per validare e migliorare gli studi in corso.

Latronico ha richiamato l’attenzione sui dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, evidenziando la necessità impellente di un approccio sinergico tra uomo, animali ed ecosistema.

Ha ricordato che oltre il 60% delle malattie infettive umane conosciute è di origine animale. A tale preoccupazione si aggiungono minacce crescenti come l’antimicrobico-resistenza, i cambiamenti climatici che accelerano la diffusione di vettori infettivi, e il legame sempre più consolidato tra inquinamento ambientale e l'incidenza dei tumori.

Le iniziative della Basilicata per la salute integrata

La politica ha il compito di tradurre la visione del modello One Health in azioni concrete e misurabili. In Basilicata, l'attività di monitoraggio del territorio è condotta con rigore scientifico. La regione può contare sul Registro Tumori, la cui sede è presso il Crob. Questa visione integrata è ulteriormente promossa attraverso il progetto LucAS, specificamente ideato per studiare e mappare scientificamente la correlazione tra rischi ecologici e salute dei cittadini, con un focus particolare sulle aree industriali ed estrattive più esposte, come la Val d’Agri.

È stato inoltre annunciato che il prossimo 10 luglio prenderà ufficialmente il via la prima fase operativa del progetto Sintesi nell’area del Sin di Tito, frutto di una stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Potenza. Questo progetto, finanziato dal Piano Nazionale Complementare al Pnrr, coinvolgerà attivamente circa 300 cittadini. Entro la fine del mese di luglio, l’Azienda Sanitaria di Matera avvierà analoghe attività di monitoraggio e tutela nei siti industriali della Val Basento, garantendo una copertura capillare dei territori di Ferrandina e Pisticci.

Il ruolo dell'Irccs Crob nel modello One Health

L’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (Crob) si conferma un polo strategico per la ricerca e l'assistenza in ambito oncologico.

L'istituto promuove attivamente collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale, offrendo ai propri ricercatori, e in particolare ai più giovani, preziose opportunità di confronto e di validazione dei loro studi. L'approccio One Health, sostenuto e implementato anche attraverso il lavoro dell'Advisory Board internazionale, costituisce un pilastro fondamentale per il Crob, con l'obiettivo di integrare le diverse competenze della medicina umana, veterinaria e ambientale. Questo permette di affrontare in modo coordinato e sinergico le complesse sfide sanitarie e ambientali contemporanee, ponendo le basi per una difesa più efficace della vita e del benessere delle comunità lucane.