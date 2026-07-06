Il Molise si attesta al diciannovesimo posto nella classifica nazionale per la diffusione delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), comunemente note come biotestamento. I dati, che evidenziano una Dat ogni 273 abitanti, collocano la regione tra quelle con il minor ricorso a questo strumento a livello italiano.

All'interno del territorio molisano, si osservano differenze contenute nella distribuzione delle Dat. La provincia di Isernia si distingue per il dato più elevato a livello regionale, registrando una disposizione ogni 225 abitanti e un totale di 278 Dat depositate.

Questo posiziona Isernia all’ottantaduesimo posto nella graduatoria nazionale. La provincia di Campobasso, invece, si colloca al centunesimo posto, con una Dat ogni 299 abitanti e un numero complessivo di 513 disposizioni depositate.

Il Biotestamento in Molise: un quadro di bassa adesione

Le Disposizioni anticipate di trattamento rappresentano uno strumento fondamentale che permette ai cittadini di esprimere in anticipo le proprie volontà riguardo ai trattamenti sanitari, qualora non fossero più in grado di comunicarle autonomamente. La rilevazione dei dati conferma come, nonostante le lievi variazioni tra le province, la diffusione del biotestamento in Molise rimanga significativamente inferiore rispetto ad altre regioni italiane, suggerendo una minore consapevolezza o adozione di questo importante diritto.

Sanità molisana: la Regione contro il Piano operativo 2026-2028

In un contesto sanitario regionale complesso, la Regione Molise ha espresso ufficialmente «profonda perplessità» in merito al Programma operativo sanitario 2026-2028, approvato dal Commissario ad acta per la sanità. Attraverso una delibera di indirizzo politico, il presidente della Regione e la Giunta hanno richiesto una revisione sostanziale del piano e della sua attuazione. La Giunta ritiene che l’impianto programmatico presenti criticità tali da compromettere la tutela del diritto alla salute dei cittadini molisani.

Questa presa di posizione è destinata ad avere un impatto significativo non solo sul piano politico, ma anche sul contenzioso amministrativo già avviato davanti al Tar Molise da numerosi Comuni e soggetti interessati, con udienze cautelari fissate per il prossimo 15 luglio.

La delibera richiama il decreto commissariale n. 62 del 29 aprile 2026, con il quale è stato approvato il Programma operativo della sanità regionale per il triennio 2026-2028, insieme ai successivi provvedimenti attuativi adottati dall’Asrem. Secondo la Giunta, il documento presenta «diversi elementi di criticità» sotto il profilo dell’istruttoria e della programmazione, ritenuta non coerente con il quadro socio-economico e sanitario del Molise, con le reali esigenze assistenziali della popolazione, con i livelli essenziali di assistenza previsti dalla normativa nazionale e con i risultati maturati dal Servizio sanitario regionale negli ultimi anni.

Nel provvedimento vengono inoltre ricordate le osservazioni che la stessa Regione aveva già trasmesso senza successo al Commissario, condividendo le preoccupazioni espresse da numerose amministrazioni comunali e associazioni di categoria.

Tra i punti maggiormente contestati figurano la prevista chiusura del punto nascita di Isernia, la disattivazione del laboratorio di emodinamica dell’ospedale San Timoteo di Termoli, con le ricadute sulla rete della cardiologia interventistica dell’Asrem, la riduzione dell’attività di emodinamica della Responsible Research Hospital, la riconversione dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone in ospedale di comunità con conseguente perdita di funzioni ospedaliere, l’orientamento dei flussi dell’emergenza verso la Puglia senza un’adeguata valutazione dei tempi di percorrenza e degli esiti clinici, oltre alla mancata valorizzazione degli investimenti regionali effettuati negli ultimi anni per il reclutamento e la stabilizzazione del personale sanitario e per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche.

La Giunta evidenzia come la Regione, quale rappresentante istituzionale della comunità molisana, abbia il dovere di tutelare il diritto alla salute e ritenga pertanto necessario sollecitare il Commissario a rivedere sia il Programma operativo sia gli atti conseguenti, anche alla luce del contenzioso ormai aperto e dei provvedimenti cautelari già intervenuti in sede giurisdizionale.

Con la delibera viene quindi formalmente espresso l’indirizzo politico-amministrativo dell’esecutivo regionale, che manifesta la propria contrarietà al Pos 2026-2028 e invita il Commissario a riesaminare il programma, prendendo atto dei numerosi ricorsi promossi da enti locali e cittadini e delle criticità istruttorie evidenziate nei ricorsi stessi.

Il documento dispone inoltre la trasmissione della deliberazione al Commissario alla sanità, alla Direzione generale per la Salute e all’Avvocatura dello Stato, affinché ne prendano atto anche al fine di evitare possibili conflitti di interesse tra la struttura commissariale e la stessa Regione nelle sedi giudiziarie.

Secondo l’avvocato Vincenzo Iacovino, la decisione della Giunta rappresenta un passaggio di particolare rilievo. «È innegabile – osserva – che questo provvedimento di indirizzo politico inciderà anche sul contenzioso in corso, le cui udienze cautelari sono già fissate per il 15 luglio davanti al Tar Molise».

La presa di posizione dell’esecutivo regionale apre così un nuovo capitolo nella vicenda del Piano operativo sanitario.

Per la prima volta, infatti, la Regione prende formalmente le distanze dalle scelte commissariali, schierandosi di fatto a sostegno delle contestazioni avanzate da amministrazioni locali, operatori sanitari e cittadini che hanno impugnato il Pos davanti alla giustizia amministrativa. Un elemento che potrebbe assumere un rilievo significativo anche nelle prossime valutazioni del Tar.