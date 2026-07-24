In Calabria è stato ufficialmente attivato il numero europeo armonizzato 116117, un servizio innovativo interamente dedicato alla gestione delle cure sanitarie non urgenti. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti per l'organizzazione dell'assistenza medica sul territorio regionale, offrendo ai cittadini un canale diretto e coordinato per accedere a prestazioni sanitarie che non richiedono un intervento di emergenza immediata.

Il servizio, ora pienamente operativo su tutto il territorio calabrese, è stato concepito per rispondere in modo più rapido ed efficiente ai bisogni della popolazione.

Attraverso una semplice chiamata telefonica, i residenti possono ottenere il supporto necessario per affrontare situazioni mediche che, pur non essendo critiche, necessitano di attenzione e orientamento professionale.

Il ruolo e le funzionalità del 116117

Il numero 116117 è stato istituito con l'obiettivo primario di fornire un punto di riferimento chiaro e accessibile per l'assistenza sanitaria non urgente, come specificato dalle autorità sanitarie regionali. La sua funzione principale è quella di alleggerire il carico di lavoro sui pronto soccorso, permettendo a queste strutture di concentrarsi sui casi di reale emergenza e migliorando così l'efficienza complessiva del sistema sanitario.

Chiamando il 116117, i cittadini possono ricevere una vasta gamma di servizi: dalle informazioni dettagliate su percorsi sanitari e disponibilità di specialisti, a vere e proprie consulenze mediche telefoniche per valutare la natura del problema.

Il servizio include anche un fondamentale orientamento verso le strutture sanitarie più appropriate o i medici di medicina generale, garantendo che ogni paziente sia indirizzato correttamente in base alle proprie esigenze e alla gravità della situazione.

Accessibilità e impatto sul sistema sanitario regionale

Una delle caratteristiche distintive del servizio 116117 è la sua eccezionale accessibilità. Il numero è infatti attivo ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette, assicurando una copertura costante e ininterrotta. Questo significa che i cittadini calabresi possono contare su un supporto medico qualificato in qualsiasi momento, senza dover attendere gli orari di apertura degli ambulatori o ricorrere impropriamente ai servizi di emergenza.

Gli operatori dedicati, appositamente formati, sono pronti a rispondere a ogni chiamata, fornendo il supporto necessario e indirizzando i cittadini verso le prestazioni più adeguate alle loro specifiche necessità. L'intero servizio è completamente gratuito e fruibile da ogni località della Calabria, consolidando il suo ruolo come strumento essenziale per l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria regionale.

Le autorità sanitarie hanno evidenziato come questa iniziativa si inserisca in un quadro più ampio di strategie volte a "migiorare l'accessibilità alle cure e a garantire una risposta tempestiva alle esigenze dei cittadini". L'attivazione del 116117 è, in tal senso, un elemento chiave per l'ottimizzazione dei servizi sanitari, contribuendo in maniera significativa alla riduzione degli accessi impropri ai pronto soccorso e promuovendo un uso più consapevole e razionale delle risorse mediche disponibili.