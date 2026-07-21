La Calabria si posiziona tra le prime dieci regioni italiane per il rispetto dei tempi massimi di garanzia nelle liste d’attesa per le prime visite. Nel primo semestre del 2026, la regione ha registrato una percentuale di rispetto dei tempi dell’86,6%, sebbene in lieve calo rispetto al 90,7% registrato nello stesso periodo del 2025. Questo dato la colloca al sesto posto a livello nazionale, preceduta dal Molise (88,8%) e seguita dalla Campania (84,5%).

Per quanto concerne gli esami diagnostici, la Calabria si attesta all’undicesimo posto nella graduatoria nazionale, con una percentuale dell’84,7% nel rispetto dei tempi di garanzia.

Anche in questo caso si osserva una diminuzione rispetto all’88% del primo semestre 2025. È evidente una marcata variabilità tra le Regioni nell’attribuzione delle classi di priorità in fase di prescrizione, un fattore che incide significativamente sulle percentuali di rispetto dei tempi di garanzia, influenzate dalla diversa distribuzione dei volumi di prenotazione tra le varie classi.

Il quadro delle priorità e i dati nazionali

In Calabria, la percentuale di prescrizioni rientranti nella classe P, ovvero quelle programmabili entro 120 giorni, è del 69,7%. Altre regioni presentano valori più elevati in questa categoria, come la Basilicata (87,7%), il Molise (75,1%) e la Campania (84,4%). Le Regioni stanno attivamente implementando iniziative volte ad analizzare e riequilibrare l’attribuzione delle classi di priorità, con l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente il rispetto dei tempi di attesa per i cittadini.

A livello nazionale, il primo quadrimestre del 2026 ha visto un numero consistente di prestazioni non erogate nei tempi previsti. Le visite mediche in ritardo sono state 1.225.915, mentre gli esami diagnostici effettuati fuori tempo massimo hanno raggiunto quota 688.543. Il totale complessivo delle prestazioni in ritardo ammonta quindi a 1.914.458. Nonostante ciò, si evidenzia una diffusa tendenza al miglioramento nel primo quadrimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025, con un incremento della percentuale di rispetto dei tempi di garanzia: per le visite specialistiche si è passati dal 76,1% al 78,7%, e per gli esami diagnostici dall’83% all’84,7%.

La performance della Calabria nel contesto italiano

Complessivamente, sedici regioni italiane, tra cui la Calabria, hanno dimostrato buoni risultati per le visite specialistiche, evidenziando un netto miglioramento o comunque un’elevata percentuale di garanzia nel rispetto dei tempi di attesa per le prime visite. Analogamente, quindici regioni hanno ottenuto performance soddisfacenti per gli esami diagnostici. L’analisi complessiva prende in considerazione tutte le classi di priorità (Urgente, Breve, Differita e Programmata) relative alle prenotazioni effettuate presso i Centri Unici di Prenotazione (CUP) in tutte le strutture del settore pubblico e del privato accreditato. Il monitoraggio si basa su un vasto campione di 65 milioni di prenotazioni.

La Calabria, dunque, mantiene una posizione significativa nel panorama nazionale per la gestione delle liste d’attesa, nonostante il leggero decremento rispetto all’anno precedente. La regione è parte attiva delle iniziative in corso, finalizzate a perfezionare la gestione delle priorità nelle prescrizioni e a garantire un accesso più tempestivo alle cure.