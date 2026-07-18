La nuova Casa della Salute di Porto Sant’Elpidio, situata nella Cittadella del Sole, ha registrato nel suo primo mese di attività una media di 20-30 accessi giornalieri. L’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Fermo ha diffuso questo primo bilancio per il poliambulatorio, che assicura una copertura oraria di dodici ore con un’équipe di otto medici di medicina generale.

L’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, ha evidenziato come la struttura rappresenti un "primo passo" nella creazione di punti di accesso territoriali capaci di rispondere a piccole evenienze mediche, riducendo gli accessi al Pronto Soccorso.

Il modello di Porto Sant’Elpidio, tra i più avanzati nelle Marche, sarà replicato in tutta la regione, con una successiva fase di informazione alla cittadinanza.

Servizi e potenziamento della medicina di prossimità

La Casa della Salute permette attività di screening mirate per pazienti ad alto rischio. È prevista l’imminente attivazione di percorsi di diagnostica di primo livello in loco. L’attività ambulatoriale dell’Aggregazione Funzionale Territoriale, con otto medici, è iniziata ufficialmente il 3 giugno.

All’inaugurazione e ai sopralluoghi hanno partecipato autorità quali il direttore generale dell’AST di Fermo, Roberto Grinta, il sindaco di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Ciarpella,e il prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio.

Grinta ha annunciato l’ampliamento degli spazi e del numero di medici per un "ridisegno della sanità sul territorio", e l’attivazione dell’aria condizionata. Ciarpella ha ringraziato l’AST per aver garantito rapidamente spazi per la crescente domanda di assistenza, promuovendo la medicina di prossimità e l’aggregazione dei medici.

La strategia della medicina aggregata è stata ribadita come centrale per risposte efficaci e per ridurre gli "accessi inappropriati al Pronto Soccorso", gestendo i codici bianchi e verdi tramite una rete pubblica potenziata. Il prefetto D’Alascio ha sottolineato il valore di comunità e proattività nella cura delle persone. I rappresentanti regionali hanno espresso apprezzamento per il progetto, auspicando ulteriori sviluppi per migliorare gli ambulatori specialistici e l'aggregazione territoriale.

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