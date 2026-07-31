Il Centro per i disturbi del comportamento alimentare dell'ospedale di Chiaromonte, situato in provincia di Potenza, ha raggiunto un traguardo significativo: in vent'anni di attività, ha curato oltre 7.000 pazienti. Operativo dal 2004, il Centro si è affermato come un punto di riferimento essenziale per la diagnosi e il trattamento di patologie complesse quali anoressia, bulimia e altri disturbi alimentari.

Un polo d'eccellenza per la cura dei disturbi alimentari

Nel corso di due decenni, questa struttura specializzata ha accolto e fornito assistenza a più di 7.000 persone, provenienti non solo dalla Basilicata ma anche da diverse altre regioni italiane.

Il Centro offre un percorso completo che include diagnosi accurate, cura mirata e programmi di riabilitazione. L'approccio adottato è di tipo multidisciplinare, coinvolgendo un'équipe di professionisti altamente qualificati: medici, psicologi, nutrizionisti e altri specialisti collaborano per garantire il miglior supporto possibile. Particolare attenzione è dedicata ai pazienti affetti da anoressia, bulimia e disturbi dell’alimentazione non altrimenti specificati. Il direttore del Centro, Giuseppe Mininni, ha evidenziato l'impegno della struttura: "Il nostro obiettivo è garantire un percorso terapeutico personalizzato e multidisciplinare".

L'Ospedale di Chiaromonte: un supporto strategico

L'ospedale di Chiaromonte, che ospita il Centro per i disturbi del comportamento alimentare, è parte integrante dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

Questa struttura sanitaria è dotata di reparti specializzati e offre un'ampia gamma di servizi di assistenza sanitaria, sia a livello locale che regionale. L'integrazione del Centro all'interno dell'offerta ospedaliera rafforza la capacità dell'ospedale di fornire un supporto fondamentale a pazienti e famiglie che si trovano ad affrontare le sfide legate alle patologie alimentari.

Grazie all'esperienza consolidata in vent'anni di operato e all'impegno costante di un'équipe multidisciplinare, il Centro di Chiaromonte continua a rappresentare una realtà di primaria importanza per la cura dei disturbi alimentari non solo in Basilicata ma in tutto il Sud Italia.