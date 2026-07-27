Il 27 luglio 2026 è stato inaugurato a Città Sant'Angelo (Pescara) il nuovo Ospedale di Comunità, il secondo attivato dalla Asl di Pescara nell'ambito della Missione 6 Salute del Pnrr. La struttura, al terzo piano, offre 21 posti letto (uno pediatrico) per pazienti clinicamente stabili che necessitano di assistenza sanitaria limitata prima del rientro a casa. L'apertura rafforza la sanità territoriale. Alla cerimonia hanno partecipato Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, assessore regionale alla Salute, Vero Michitelli, direttore generale della Asl, e altre autorità.

L'investimento di 1.876.352 euro (1.526.368 Pnrr, 350.000 Asl) ha riqualificato gli spazi.

Organico e ruolo dell'Ospedale

L'organico dell'Ospedale di Comunità comprende medici di medicina generale (presenza quotidiana), otto infermieri, sei operatori socio-sanitari (OSS), un fisioterapista e un'unità amministrativa. La struttura accompagna il paziente nella fase più delicata del percorso di cura, garantendo continuità delle cure e integrazione tra ospedale, territorio e medicina generale.

Il presidente Marco Marsilio ha evidenziato come l'Ospedale permetta di "sgravare i reparti ospedalieri e alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso". L'assessore Nicoletta Verì ha definito la struttura "la transizione ideale tra l'ospedale per acuti e l'assistenza domiciliare".

Il Pnrr per la sanità territoriale

L'attivazione di questa struttura dalla Asl di Pescara si allinea agli obiettivi della Missione 6 Salute del Pnrr: rafforzare la sanità territoriale, promuovendo strutture di prossimità e l'integrazione ospedale-territorio. Ciò facilita la continuità assistenziale e riduce la pressione sui presidi per acuti e sui Pronto Soccorso. L'investimento dei fondi Pnrr è un esempio del potenziamento della sanità locale.