Un importante patto per la salute e la corretta alimentazione è stato siglato in Sicilia, unendo le forze di Coldiretti Sicilia e dell'Ordine dei Medici. L'accordo mira a promuovere stili di vita sani e una dieta equilibrata all'interno dei quattro principali presidi ospedalieri della regione: Palermo, Catania, Messina e Agrigento. Questa iniziativa strategica prevede una stretta collaborazione tra professionisti sanitari e agricoltori, con l'obiettivo di sensibilizzare pazienti, personale medico e l'intera cittadinanza sull'importanza di scelte alimentari consapevoli e sull'utilizzo di prodotti agricoli locali di qualità.

Un'alleanza strategica per il benessere alimentare

L'intesa, annunciata il 10 luglio 2026, rappresenta un passo significativo verso la diffusione di buone pratiche alimentari. Attraverso una serie di incontri, seminari e campagne informative organizzate direttamente nelle strutture ospedaliere coinvolte – Palermo, Catania, Messina e Agrigento – il progetto si propone di valorizzare le eccellenze agricole siciliane. Un focus particolare sarà posto sulla promozione della filiera corta e sul consumo consapevole di alimenti freschi e genuini, elementi fondamentali per una dieta sana ed equilibrata.

I promotori del patto hanno evidenziato come questa sinergia punti a un duplice obiettivo: da un lato, migliorare la salute dei cittadini attraverso una maggiore consapevolezza in ambito alimentare; dall'altro, rafforzare il legame tra il mondo sanitario e quello agricolo.

Il coinvolgimento diretto di medici, nutrizionisti e produttori agricoli consentirà di fornire informazioni pratiche e scientificamente validate sulle scelte alimentari più appropriate, essenziali per la prevenzione di patologie strettamente correlate alla dieta.

Il ruolo chiave di Coldiretti Sicilia e dell'Ordine dei Medici

Coldiretti Sicilia, in quanto una delle principali organizzazioni di categoria del settore agricolo regionale, si impegna attivamente nella tutela e valorizzazione delle produzioni locali. La sua missione include il sostegno agli agricoltori e la promozione di iniziative di educazione alimentare, aspetti centrali di questo nuovo accordo. Parallelamente, l'Ordine dei Medici della Sicilia svolge un ruolo cruciale nella tutela della salute pubblica e nella formazione continua dei professionisti sanitari.

L'Ordine è inoltre promotore di campagne di prevenzione e sensibilizzazione su tematiche legate al benessere generale e alla corretta nutrizione, trovando in questa collaborazione un'ulteriore espressione del proprio impegno.

Il patto prevede l'attiva partecipazione di diverse figure professionali, tra cui medici, nutrizionisti e produttori agricoli. Saranno realizzati eventi informativi dedicati e distribuito materiale educativo specifico, per garantire che le conoscenze sulla corretta alimentazione raggiungano un pubblico ampio e diversificato. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di azioni volte a rafforzare la prevenzione e la promozione della salute, dimostrando come la sinergia tra il settore sanitario e quello agricolo possa generare un impatto positivo e duraturo sul benessere della comunità.