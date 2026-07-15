Il Consiglio Valle ha respinto una mozione che mirava alla predisposizione di un Piano straordinario regionale per la gestione delle liste di attesa nelle prestazioni sanitarie ambulatoriali. La proposta, avanzata dai gruppi Lega VdA, La Renaissance e Fratelli d’Italia, ha ottenuto 15 voti favorevoli contro 20 astensioni, determinandone la bocciatura. La mozione prevedeva l'articolazione di obiettivi misurabili, un cronoprogramma dettagliato e risorse dedicate per affrontare l'emergenza.

Tra le richieste avanzate, figurava anche l’istituzione di un tavolo permanente di confronto tra Regione, USL, sindacati e associazioni dei consumatori.

Questo organismo avrebbe avuto il compito di monitorare l’attuazione del Piano e di riferire semestralmente al Consiglio sull’andamento delle liste di attesa per tutte le classi di priorità e le principali branche specialistiche. La mozione sollecitava inoltre la valutazione di prestazioni aggiuntive del personale, il potenziamento dell’attività libero-professionale intramuraria e il ricorso a strutture private accreditate per alleggerire il carico sul sistema pubblico.

Andrea Manfrin, capogruppo della Lega VdA, ha evidenziato che i dati del primo quadrimestre 2026 mostrano un “peggioramento nelle visite specialistiche e negli esami diagnostici”, sottolineando l'urgenza di strumenti strutturali per ridurre le liste di attesa.

L’assessore alla Sanità, Carlo Marzi, ha replicato che le iniziative proposte nella mozione sono già in corso, inclusa l'attivazione di un tavolo di confronto. Un nuovo incontro dell’osservatorio è previsto per l’inizio di agosto, rendendo, a suo dire, la mozione ridondante rispetto alle attività già avviate.

Le preoccupazioni di sindacati e consumatori

In questo contesto, Cgil e Federconsumatori hanno espresso “forte preoccupazione per il perdurare delle criticità legate alle liste d’attesa nella sanità regionale”. Le organizzazioni hanno denunciato il mancato riscontro da parte dell’Assessorato alla Sanità a una richiesta di confronto avanzata nelle scorse settimane. Hanno fermamente respinto la ricostruzione dell'assessorato secondo cui un incontro tenutosi a marzo avrebbe già affrontato la questione, precisando che quella riunione aveva come unico ordine del giorno un aggiornamento generale sulle attività della struttura sanitaria locale e non era stata dedicata alla definizione di un piano operativo per le prestazioni sanitarie e l’emergenza delle liste d’attesa.

Hanno rimarcato che nessun programma concreto di intervento è stato presentato o discusso in tale occasione.

Per Cgil e Federconsumatori, il richiamo a quell’incontro come risposta alla richiesta di confronto appare una “giustificazione inadeguata” che rischia di rinviare ulteriormente il necessario dialogo su uno dei problemi più gravi della sanità valdostana. Hanno ribadito che, di fronte a “tempi di attesa sempre più lunghi” e a un numero crescente di persone costrette a rinunciare alle cure o a rivolgersi alla sanità privata sostenendo costi spesso insostenibili, non sono più accettabili rinvii, interpretazioni ambigue o risposte dilatorie. Le organizzazioni hanno insistito sulla necessità di definire un piano straordinario, trasparente e monitorabile, che garantisca ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie nei tempi stabiliti.

Hanno anche chiesto che, nei casi di superamento dei tempi massimi, sia prevista l’effettiva possibilità di usufruire delle prestazioni in regime di intramoenia, pagando esclusivamente il ticket previsto dal Servizio Sanitario Nazionale.

La strategia regionale e gli sviluppi futuri

L’assessore alla Sanità, Carlo Marzi, ha confermato che le attività per il monitoraggio e la gestione delle liste di attesa sono già state avviate e che un nuovo incontro dell’osservatorio regionale è in programma per l’inizio di agosto. La decisione del Consiglio Valle di respingere la mozione conferma la volontà di proseguire con le iniziative attualmente in corso per affrontare la problematica delle liste di attesa nelle prestazioni sanitarie ambulatoriali in Valle d’Aosta.