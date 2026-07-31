L'azienda friulana Coram, realtà consolidata e attiva nei settori della salute e della prevenzione, ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nel gruppo Bianalisi. Quest'ultimo si configura come un'importante entità nel panorama della diagnostica integrata, con una presenza capillare in tredici regioni italiane. Questa operazione rappresenta un passaggio strategico fondamentale per Coram, mirato a rafforzare e consolidare la propria posizione come punto di riferimento territoriale non solo in ambito sanitario, ma anche nel supporto alle imprese.

Coram si distingue per la sua vasta operatività e il suo impatto significativo. Assiste annualmente oltre 100mila utenti, sia privati che in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L'azienda offre inoltre servizi essenziali a più di 2mila aziende, coprendo ambiti cruciali quali la sicurezza sul lavoro, la sorveglianza sanitaria, la formazione e il welfare aziendale. Le sue attività sono veicolate attraverso strutture dedicate: Friuli Coram, accreditata con il SSN, New Coram e Coram Servizi Imprese. Nel 2025, Coram ha registrato un fatturato complessivo superiore ai 15 milioni di euro, testimonianza della sua solidità e del suo impatto economico sul territorio.

Una scelta strategica per crescita e identità

Nonostante l'integrazione in un gruppo di portata nazionale come Bianalisi, Coram ha confermato che manterrà inalterati il proprio modello organizzativo e la propria identità territoriale. Alessia Rampino, amministratrice delegata di Coram, ha descritto questa mossa come "una scelta di sviluppo e di visione", evidenziando come l'adesione a Bianalisi permetterà di rafforzare l'identità aziendale grazie al supporto di un grande gruppo nazionale, senza snaturarne l'essenza locale.

Dal canto suo, Giuliano Caslini, presidente di Bianalisi, ha sottolineato come l'ingresso di Coram sia perfettamente coerente con la filosofia del gruppo. Bianalisi, infatti, è orientata a costruire una rete solida di realtà territoriali che agiscano come centri di riferimento per la salute, la sicurezza e il benessere.

Caslini ha inoltre rimarcato l'importanza cruciale della continuità gestionale e del coinvolgimento attivo dei fondatori di Coram, considerandoli elementi indispensabili per garantire uno sviluppo sostenibile e di qualità nel lungo periodo.

Coram: un pilastro per cittadini e imprese

L'impegno di Coram si manifesta concretamente nell'offerta di servizi di prevenzione, diagnosi e formazione, rivolti sia ai cittadini che alle imprese. La presenza di Friuli Coram, con il suo accreditamento SSN, la rende un punto di riferimento essenziale per la comunità locale, mentre le strutture New Coram e Coram Servizi Imprese estendono l'ampiezza dell'offerta al settore aziendale. Con la sua capacità di assistere annualmente oltre 100mila utenti e di servire più di 2mila aziende, Coram ribadisce il suo ruolo centrale nel sistema sanitario e di prevenzione della regione.

L'integrazione nel gruppo Bianalisi permetterà a Coram di amplificare la propria presenza e di beneficiare delle sinergie derivanti da una vasta rete di diagnostica integrata a livello nazionale. Questo avverrà mantenendo, al contempo, la propria autonomia gestionale e la profonda vicinanza al territorio, elementi che hanno sempre contraddistinto l'operato dell'azienda friulana.