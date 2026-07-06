Il Molise si trova al centro di un'analisi approfondita sulla sua sanità regionale, come dettagliato nel recente Rapporto Crea Sanità 2026. Questo studio, di rilevanza nazionale, ha l'obiettivo primario di valutare le effettive opportunità di tutela della salute di cui beneficiano i cittadini nelle diverse regioni italiane e di monitorarne l'evoluzione nel corso del tempo. Per il Molise, il report dipinge un quadro complesso, caratterizzato da un'alternanza di dati critici e segnali incoraggianti, delineando un percorso ancora in salita ma con spiragli di miglioramento percepito.

Le performance sanitarie: un quadro di criticità strutturali

Il rapporto evidenzia chiaramente una performance "bassa" per la sanità molisana. Prendendo come riferimento il 100% del risultato massimo raggiungibile in termini di efficienza e qualità dei servizi, il Molise si attesta su livelli inferiori al 40%. Questa valutazione sottolinea una distanza significativa rispetto alle regioni che mostrano le migliori performance a livello nazionale, indicando la persistenza di criticità strutturali e organizzative. La classifica delle regioni vede il Veneto in una posizione di leadership con un solido 64%, a dimostrazione di un sistema sanitario più robusto ed efficiente. All'estremo opposto, la Calabria chiude la graduatoria con il 36%, posizionandosi come fanalino di coda e condividendo con il Molise la sfida di un sistema sanitario che necessita di profonde riforme e investimenti.

Cresce la fiducia: un segnale positivo dai cittadini molisani

Nonostante la posizione critica nella graduatoria generale delle performance, il Rapporto Crea Sanità 2026 rivela un aspetto sorprendentemente positivo e degno di nota per il Molise: la percezione di miglioramento dei servizi sanitari regionali da parte della popolazione. Tra il 2019 e il 2025, una quota significativa del 25,9% dei cittadini molisani intervistati ha dichiarato di aver riscontrato un effettivo progresso nella qualità e nell'efficacia delle prestazioni sanitarie. Questa percentuale non è solo un dato rilevante di per sé, ma rappresenta anche il valore più alto a livello nazionale, a pari merito con l'Abruzzo. Tale risultato suggerisce una crescente fiducia nell'evoluzione del sistema sanitario locale, un elemento cruciale per il futuro della regione.

Sebbene il contesto generale continui a presentare ampi margini di miglioramento e necessiti di ulteriori sforzi per raggiungere livelli di eccellenza, questa percezione positiva tra i cittadini può fungere da stimolo per le future politiche sanitarie e per un impegno continuo verso l'ottimizzazione dei servizi offerti.

In sintesi, il Rapporto Crea Sanità si conferma uno strumento analitico di fondamentale importanza, proponendosi di fornire una valutazione oggettiva e trasparente delle reali opportunità di tutela della salute disponibili per i cittadini italiani. Attraverso il monitoraggio costante dei cambiamenti nel tempo, offre un'analisi preziosa e dettagliata per le istituzioni regionali e nazionali, nonché per la cittadinanza stessa, stimolando un dibattito costruttivo e orientando le politiche sanitarie verso una maggiore efficacia, equità e soddisfazione generale.