L’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica dell’IRCCS Crob di Rionero in Vulture ha reso operativo il nuovo acceleratore lineare Versa Hd di Elekta, completando con successo una fase di sperimentazione. Questa apparecchiatura all’avanguardia, consegnata nei primi mesi del 2026 con un investimento di 1,6 milioni di euro, si inserisce nel più ampio progetto di rinnovamento tecnologico e strumentale dell’Istituto, denominato ‘TecnoCrob’.

Il progetto TecnoCrob rappresenta un impegno finanziario complessivo di 20 milioni di euro. Il finanziamento è equamente ripartito: metà proviene da fondi propri dell’Istituto e l’altra metà, pari a 10 milioni di euro, è stata erogata dalla Regione Basilicata attraverso il Programma Operativo Complementare (POC).

L’iniziativa mira a rafforzare e ampliare le infrastrutture di ricerca regionali, consentendo l’acquisizione di un vasto parco di tecnologie mediche avanzate. Oltre al nuovo acceleratore lineare, il progetto ha permesso l’introduzione di un robot chirurgico Da Vinci, una PET/TC di ultima generazione, una SPECT/TC per la Medicina Nucleare, due TAC, un angiografo di ultima generazione e un sequenziatore NGS essenziale per la diagnosi onco-ematologica.

Tecnologia all'avanguardia per la cura del paziente

Il nuovo acceleratore lineare è progettato per elevare significativamente gli standard delle prestazioni terapeutiche, offrendo trattamenti ultra-personalizzati. La tecnologia consente di erogare una dose di radiazioni che si adatta con precisione millimetrica alla forma geometrica del tumore, garantendo al contempo la massima protezione dei tessuti sani circostanti.

Il Direttore Generale dell’IRCCS Crob, Massimo De Fino, ha sottolineato l’importanza di questo passo, affermando che “questo investimento non è solo tecnologico, ma è una scelta di valore per la vita”. De Fino ha evidenziato come l’innovazione ponga la centralità del paziente al centro delle terapie, rendendole più moderne, precise e sicure, e rafforzando il ruolo di riferimento del Crob nell’oncologia del Mezzogiorno.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha rimarcato come il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche sia fondamentale per ridurre i tempi di accesso alle cure, migliorare l’appropriatezza clinica e contribuire a trattenere sul territorio sia le competenze professionali che i pazienti.

L’investimento è orientato anche a consolidare un modello sanitario integrato di cura, ricerca e innovazione, assicurando elevati e uniformi standard assistenziali per tutti i cittadini lucani.

Presentazione pubblica del progetto TecnoCrob

Il progetto TecnoCrob è stato presentato al pubblico e alle istituzioni durante un Open Day tenutosi il 10 aprile 2026. In questa occasione, il direttore generale Massimo De Fino ha illustrato dettagliatamente le nuove tecnologie acquisite. L’evento ha incluso una visita guidata del parco tecnologico dell’Istituto e una sessione congressuale inaugurale, svoltasi nella sala auditorium. Questa iniziativa si inserisce pienamente nel percorso di ammodernamento delle strutture sanitarie regionali, con un’attenzione particolare alla promozione della ricerca e dell’innovazione nel campo dell’oncologia.