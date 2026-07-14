Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha sollevato una questione cruciale per il futuro del sistema sanitario italiano, dichiarando che i costi della sanità stanno aumentando a un ritmo significativamente più rapido rispetto al Fondo Sanitario Nazionale. Questa segnalazione, fatta a Bari il 14 luglio 2026, si basa su dati allarmanti della Corte dei Conti: per il 2025, la spesa effettiva ha raggiunto i 141 miliardi di euro, superando di ben 5 miliardi i fondi statali disponibili, che ammontano a 136 miliardi di euro. Nonostante un incremento complessivo rispetto all'anno precedente, questa cifra si rivela insufficiente a coprire le reali e crescenti esigenze del sistema sanitario nazionale, evidenziando un squilibrio tra spesa sanitaria e finanziamenti statali.

Decaro ha specificato che il problema del disavanzo non è circoscritto alla sola Puglia, ma si estende ad altre importanti regioni italiane, tra cui il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, l'Abruzzo, l'Emilia Romagna e la Sardegna. La causa principale di questo preoccupante aumento della spesa è stata identificata nell'impennata del 23,5% della spesa farmaceutica, registrata nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025, secondo le analisi dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Per mitigare l'impatto di tali costi, il presidente ha evidenziato le misure adottate a livello regionale: l'addizionale Irpef è stata aumentata esclusivamente per i contribuenti con maggiore capacità contributiva, assicurando che servizi essenziali per la cittadinanza, come le borse di studio e i trasporti pubblici, non subissero alcuna penalizzazione.

Misure regionali e la sfida delle liste d'attesa

Nel quadro delle iniziative volte a riequilibrare i conti, la Regione Puglia ha annunciato tagli per 107 milioni di euro. Questa riduzione, che rappresenta il 10% della spesa extra-sanitaria, è stata pensata per non intaccare i servizi essenziali offerti alla popolazione. Decaro ha inoltre posto l'accento sulla necessità impellente di adottare delibere strutturali efficaci per affrontare e risolvere la problematica delle liste d'attesa, una criticità che incide profondamente sull'accesso alle cure e sulla qualità della vita dei cittadini.

Il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale e l'autonomia gestionale

A livello nazionale, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) mantiene saldamente il suo carattere universalistico, con la definizione delle risorse e delle linee guida che rimane di competenza centrale.

Il Ministero della Salute ha ribadito che, sebbene le Regioni esercitino già ampie competenze organizzative, è lo Stato a continuare a stabilire i Livelli essenziali di assistenza (Lea) e i relativi vincoli di spesa. Le nuove forme di autonomia gestionale, che pure concedono maggiore flessibilità, non modificano il finanziamento complessivo del SSN né alterano il riparto delle risorse tra le diverse Regioni, né tantomeno incidono sui meccanismi di compensazione della mobilità sanitaria.

Il monitoraggio più recente, effettuato attraverso il Nuovo sistema di garanzia, ha mostrato un progressivo miglioramento nella capacità delle Regioni di rispettare i Lea, con una significativa riduzione del numero di quelle che presentavano insufficienze.

Questo percorso, che vede la salute come il "banco di prova più delicato" dell'autonomia differenziata, mira a garantire un utilizzo più efficace delle risorse già disponibili, senza compromettere l'uniformità e l'equità del sistema sanitario per tutti i cittadini.