L'Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino ha annunciato l'estensione del programma di donazione di cornee. La raccolta di tessuti oculari, finora limitata agli ospedali di Trento e Rovereto, sarà ora ampliata ai presidi ospedalieri periferici di Arco, Cles, Cavalese e Borgo Valsugana. Questa novità, frutto di un accordo con la Fondazione Banca degli occhi del Veneto, mira a potenziare la disponibilità di cornee per i trapianti e a rispondere meglio alle esigenze dei pazienti.

Ampliamento della rete di raccolta cornee in Trentino

Questa nuova iniziativa è cruciale per il sistema sanitario del Trentino, con l'obiettivo di incrementare la raccolta di cornee destinate ai trapianti.

Coinvolgendo strutture sanitarie prima escluse, l'accordo con la Fondazione Banca degli occhi del Veneto aumenterà i tessuti oculari disponibili. Arco, Cles, Cavalese e Borgo Valsugana sono i nuovi punti di raccolta, rafforzando la rete provinciale. L'ampliamento mira a soddisfare con maggiore efficacia le necessità dei pazienti in attesa di un intervento per la vista.

Il ruolo chiave della Fondazione Banca degli occhi del Veneto

La Fondazione Banca degli occhi del Veneto svolge un ruolo essenziale in questo progetto. Ente senza scopo di lucro, la sua missione è raccolta, conservazione e distribuzione di tessuti oculari per trapianto. La collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino è fondamentale per garantire una maggiore disponibilità di cornee, rispondendo alle esigenze dei pazienti.

L'intesa include formazione specifica per il personale, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza nelle procedure di prelievo e conservazione dei tessuti, garantendo l'idoneità delle cornee.

L'estensione della raccolta di cornee anche agli ospedali periferici si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione e promozione della donazione di organi e tessuti. Il programma è stato ideato per favorire informazione e partecipazione dei cittadini del Trentino, sottolineando l'importanza vitale di questi gesti di solidarietà per la salute pubblica e per migliorare la qualità della vita.