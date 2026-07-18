L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha attivato una nuova borsa di studio rivolta a farmacisti, mirata a rafforzare il monitoraggio sull'utilizzo degli antibiotici in ambito ospedaliero. L'iniziativa si inserisce nella campagna regionale contro l'antibiotico-resistenza, prevedendo l'inserimento di una figura professionale dedicata alla raccolta, gestione e analisi dei dati relativi all'impiego degli antimicrobici.

La borsa di studio avrà una durata di sei mesi, con un impegno di 25 ore settimanali, per un totale di 600 ore di attività. Il valore economico complessivo dell'assegno è fissato a 15.000 euro.

L'avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda Usl e la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 5 agosto 2026. Il progetto sarà sviluppato operativamente all'interno della Struttura Complessa Farmacia. Il borsista selezionato avrà il compito di gestire e analizzare i dati sull'impiego degli antimicrobici in ospedale, aggiornare il database dedicato e predisporre analisi e report utili a supportare le decisioni cliniche e organizzative.

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso della Laurea magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, o di titoli equiparati. Costituiranno elementi preferenziali le esperienze formative o professionali maturate in aziende sanitarie, i titoli scientifici attinenti e la disponibilità a effettuare trasferte formative.

La selezione avverrà attraverso una valutazione dei titoli e un colloquio mirato ad accertare le competenze specifiche rispetto agli obiettivi del progetto.

Il Progetto Antimicrobial Stewardship e la lotta all'antibiotico-resistenza

Questa iniziativa si colloca all'interno del più ampio progetto denominato Antimicrobial Stewardship, il cui scopo è promuovere un utilizzo più appropriato degli antibiotici e sviluppare strumenti avanzati per il monitoraggio dei consumi e delle prescrizioni in ambito ospedaliero. L'antibiotico-resistenza rappresenta un fenomeno di crescente preoccupazione, per cui i batteri sviluppano progressivamente una minore sensibilità ai farmaci impiegati per combatterli. Ciò rende alcune infezioni significativamente più difficili da trattare, aumentando il rischio di complicanze gravi, prolungando i tempi di ricovero e rendendo necessari trattamenti più complessi e invasivi.

È ampiamente riconosciuto che un uso non appropriato o eccessivo degli antibiotici può favorire la diffusione di microrganismi resistenti. Per tale ragione, un rigoroso monitoraggio delle prescrizioni e dei consumi si configura come uno strumento fondamentale per la prevenzione e la tutela della salute pubblica.

Silvia Magnani, direttrice del reparto Malattie Infettive, ha evidenziato l'urgenza della situazione: «L'antibiotico-resistenza è una delle sfide sanitarie più rilevanti del nostro tempo, che ridisegnerà la geografia dell'assistenza sanitaria, e richiede un impegno condiviso sul fronte della prevenzione, della sorveglianza e dell’appropriatezza prescrittiva». A sua volta, Lucia Alberghini, responsabile della Farmacia, ha sottolineato l'importanza strategica di questa nuova risorsa: «Incrementare l'organico con una figura specificamente dedicata al contrasto all'antimicrobico-resistenza significa accentuarne il ruolo pivot nella gestione dei processi clinici e contribuire attivamente alla realizzazione di un modello di ospedale sicuro».