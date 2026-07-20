La Regione Campania introduce una misura stringente per contrastare l'inefficienza nel sistema sanitario: il ticket sanitario dovrà essere pagato anche in caso di mancata disdetta di visite o esami specialistici prenotati. L'annuncio, rilasciato dal presidente Roberto Fico, mira a responsabilizzare i cittadini e a ottimizzare la gestione delle risorse. La dichiarazione è stata fatta a Napoli il 20 luglio 2026, durante la presentazione del programma regionale “Ho.P.E. in Campania – Housing Programma Europeo in Campania”, un'iniziativa dedicata alla riqualificazione urbana e all’edilizia residenziale pubblica e sociale.

Questa nuova direttiva si inserisce in un più ampio contesto di interventi volti a migliorare l'accesso e l'efficienza dei servizi sanitari regionali, ponendo l'accento sulla collaborazione attiva degli utenti.

La lotta alle liste d'attesa e la responsabilità degli utenti

Il presidente Fico ha chiarito che le assenze non giustificate rappresentano un fattore significativo nell'ingolfamento delle liste d'attesa, un problema che affligge da tempo il sistema sanitario. Questa situazione genera disagi per i pazienti e spreco di risorse pubbliche. Per questo motivo, è stata ribadita l'importanza cruciale della collaborazione dei cittadini nel contribuire a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie.

La possibilità di disdire un appuntamento è stata semplificata e resa accessibile attraverso due canali principali: l’app regionale dedicata o il Cup telefonico. Il messaggio di Fico è stato inequivocabile: «Se una visita o un esame prenotato non viene disdetto, il ticket deve comunque essere pagato». Questa affermazione sottolinea la ferma volontà di promuovere una maggiore responsabilità da parte di tutti gli utenti del sistema sanitario regionale, trasformando un onere burocratico in uno strumento di efficienza collettiva.

Tempistiche e canali ufficiali per la disdetta

Per garantire l'efficacia di questa nuova disposizione, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha fornito dettagli precisi sulle modalità di disdetta.

È fondamentale che la comunicazione di rinuncia a una prenotazione di visita o esame avvenga con un preavviso di almeno due giorni lavorativi rispetto alla data originariamente fissata. I canali ufficiali per effettuare tale disdetta includono il Cup telefonico e le piattaforme digitali regionali, strumenti pensati per facilitare l'adempimento di questa procedura. La mancata osservanza di queste tempistiche comporterà l'applicazione dell'obbligo di pagamento del ticket, indipendentemente dal fatto che la prestazione sanitaria sia stata effettivamente usufruita o meno. Questa regola è stata introdotta con l'obiettivo primario di ottimizzare l’utilizzo delle risorse sanitarie disponibili e di contribuire in modo significativo al contenimento dei tempi di attesa, assicurando un accesso più equo e tempestivo ai servizi per l'intera comunità.