L'Università di Foggia e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata hanno siglato una significativa convenzione, formalizzando il finanziamento di una borsa di dottorato del valore di 72.000 euro. L'accordo è stato sottoscritto il 24 luglio 2026, presso l'Auditorium Bruno di Fortunato a Foggia, alla presenza dei massimi rappresentanti delle due istituzioni. Questa borsa di studio sarà attivata nell'ambito del prestigioso corso di dottorato in 'Biotechnology and Smart Practices for a Sustainable Management of Natural Resources, Food and Agriculture', ospitato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria dell'ateneo foggiano.

Il cuore di questa iniziativa è un ambizioso progetto di ricerca scientifica incentrato sull'indagine della sicurezza microbiologica delle carni di cinghiali cacciati. L'obiettivo primario è quello di approfondire aspetti cruciali legati alla sicurezza alimentare, alla salute pubblica e alla valorizzazione delle filiere agroalimentari, adottando un approccio scientifico e multidisciplinare. Il rettore dell'Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, ha sottolineato l'importanza dell'intesa: “La firma di questa convenzione rafforza un'alleanza istituzionale che negli anni ha saputo trasformare competenze scientifiche complementari in valore per il territorio”.

La collaborazione strategica per la ricerca

Questa convenzione consolida ulteriormente la proficua collaborazione tra l'Università di Foggia e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, orientata alla promozione di attività di ricerca di interesse comune. Il direttore generale dell'Istituto, Antonio Fasanella, ha ribadito la missione dell'ente: “Il nostro dna è quello della ricerca scientifica da sviluppare con costante spirito di collaborazione con Istituti di ricerca a livello nazionale ed internazionale”. È importante ricordare che l'Istituto è anche un riconosciuto Centro di Referenza Nazionale per l'Antrace e per la Ricerca della Radioattività negli alimenti destinati agli animali, evidenziando il suo ruolo chiave nel panorama scientifico nazionale.

La ricerca sulla carne di cinghiali cacciati si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso questa specifica filiera agroalimentare in Italia. Tale interesse è motivato sia dall'incremento esponenziale della popolazione di questi animali, sia dalla recente comparsa di focolai di peste suina africana. Sebbene questa malattia sia estremamente contagiosa tra gli animali, è fondamentale precisare che non è pericolosa per l'uomo. Fasanella ha evidenziato la necessità di mantenere alta la vigilanza per tutelare la salute animale e la sanità alimentare, salvaguardando così un settore economico rilevante per il Paese.

Investimento nella formazione e impatto sul territorio

La borsa di dottorato rappresenta un investimento strategico nella formazione di giovani ricercatori e nello sviluppo della ricerca scientifica applicata.

L'iniziativa mira a rafforzare il dialogo e la sinergia tra il mondo accademico e gli enti operanti sul territorio, favorendo attivamente il trasferimento delle conoscenze e lo sviluppo di soluzioni innovative a beneficio dell'intera collettività. Tra i partecipanti all'incontro per la firma figuravano figure di spicco come il direttore del Dipartimento DAFNE, Agostino Sevi, la delegata rettorale ai dottorati di ricerca, Francesca Fortunato, e la coordinatrice del corso di dottorato, Maria Luisa Amodio, oltre a numerosi altri rappresentanti dell'Istituto Zooprofilattico.

La collaborazione tra le due istituzioni conferma un impegno condiviso nella promozione di progetti ad alto impatto, volti alla tutela della salute pubblica, alla garanzia della sicurezza alimentare e alla promozione della sostenibilità delle produzioni agroalimentari, pilastri fondamentali per il benessere della società.