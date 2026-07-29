Una storia di speranza e eccellenza medica arriva da Cosenza, dove la dodicenne Francesca, di Spezzano della Sila, è stata salvata dopo aver contratto a marzo una gravissima encefalopatia autoimmune. La malattia, manifestatasi improvvisamente, ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza per ridurre la pressione endocranica e due mesi di intense cure nella Terapia Intensiva dell’ospedale 'Annunziata'.

Giunta al Pronto Soccorso con paresi al lato destro del corpo e afasia, Francesca presentava sintomi di una condizione critica. Gli accertamenti hanno rivelato un importante edema cerebrale e uno spostamento dell’asse cerebrale di circa un centimetro, rendendo indispensabile una craniectomia decompressiva salvavita, un intervento cruciale per la sua sopravvivenza.

La diagnosi "al buio" e il percorso di cura

Nonostante l’assenza di riscontri nei test liquorali e nella rachicentesi, l’équipe medica di Cosenza ha diagnosticato l’encefalopatia autoimmune "al buio". Questa scelta ha permesso di avviare tempestivamente terapie mirate con immunoglobuline, cortisone ad altissimo dosaggio, antibiotici e antivirali. Dopo due mesi in Rianimazione, Francesca è stata trasferita al 'Gemelli' di Roma per la ricostruzione della calotta cranica e il percorso riabilitativo.

Il successo delle cure ha permesso a Francesca di riprendersi. Insieme ai genitori, ha incontrato l’équipe medica per esprimere la propria gratitudine. “Siamo qui per ringraziare i dottori e gli infermieri perché mi hanno salvato la vita”, ha dichiarato Francesca, parole che testimoniano il valore del lavoro svolto.

Sinergia e innovazione nella sanità calabrese

Il padre di Francesca, Diego De Marco, ha sottolineato l’alta preparazione del personale e la sinergia tra i reparti dell’ospedale 'Annunziata' di Cosenza e l’Università della Calabria. Questa collaborazione è stata un fattore chiave, aggiungendo valore alla sanità locale e contribuendo a trattenere professionalità sul territorio.

Il direttore di Terapia Intensiva, Andrea Bruni, ha commentato: “Raccontiamo una bella pagina di sanità e dimostriamo che anche in Calabria esistono eccellenze...”. Le sue parole evidenziano la proficua collaborazione tra Pronto Soccorso, Neuroradiologia, Neurochirurgia e il supporto della ricerca dell’Unical, elementi che hanno reso possibile questo salvataggio.

L'Annunziata presidio d'eccellenza e il ritorno a casa

L’ospedale 'Annunziata' di Cosenza si conferma un presidio ospedaliero all’avanguardia, capace di trattare patologie rare e complesse, grazie alla sinergia con l’Università della Calabria. Il ritorno a casa di Francesca, dopo la dimissione dalla terapia intensiva e il percorso riabilitativo, è stato un momento di grande gioia. La comunità di Spezzano della Sila ha accolto la giovane, celebrando la sua forza e l'eccellenza della medicina calabrese che le ha salvato la vita.