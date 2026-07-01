Il primo luglio 2026 è stato inaugurato a Gragnano, presso il presidio ospedaliero San Leonardo in provincia di Napoli, il nuovo servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. L'apertura di questo reparto rappresenta un passo significativo per il territorio, mirando a rispondere in modo efficace alle crescenti esigenze di diagnosi e cura dei disturbi neuropsichiatrici nei minori.

Il nuovo reparto, nato dalla collaborazione tra l'Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud e il Comune di Gragnano, è dotato di ambulatori specialistici, spazi per la riabilitazione e aree dedicate all'accoglienza delle famiglie.

Si rivolge a bambini e adolescenti con disturbi dello sviluppo, patologie neurologiche e problematiche psichiatriche, offrendo interventi specifici.

Un approccio multidisciplinare per l'assistenza

Il reparto di neuropsichiatria infantile è stato concepito per offrire un percorso di cura multidisciplinare, coinvolgendo neuropsichiatri, psicologi, terapisti della riabilitazione e assistenti sociali. L'obiettivo è garantire un'assistenza integrata e personalizzata, accompagnando minori e famiglie lungo l'intero percorso terapeutico. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori sanitari locali.

Il servizio prevede attività di diagnosi precoce, presa in carico e follow-up, affiancate da programmi di sostegno psicologico e riabilitazione motoria e cognitiva.

Sono inoltre programmati incontri periodici con le famiglie per favorire la continuità assistenziale e il coinvolgimento attivo dei genitori nei percorsi di cura.

L'impegno dell'ASL Napoli 3 Sud per il territorio

L'Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud, ente gestore del presidio ospedaliero San Leonardo, è responsabile dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi sanitari sul territorio. L'ASL si impegna nella promozione della salute, nella prevenzione delle malattie e nell'assistenza sanitaria, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, quali i minori con bisogni neuropsichiatrici.

La realizzazione del nuovo reparto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza si inserisce nelle strategie dell'ASL Napoli 3 Sud per il potenziamento dell'offerta sanitaria territoriale e la riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni specialistiche. L'iniziativa è stata accolta con favore da famiglie e operatori del settore, che hanno sottolineato l'importanza di un servizio dedicato e facilmente accessibile a livello locale.