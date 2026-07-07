Il Friuli Venezia Giulia e l'Austria collaborano con l'intelligenza artificiale contro i tumori cerebrali nel progetto "Brain Tumor AI Network". Coinvolti il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano, l'Università di Udine, l'Università di Klagenfurt e l'Ospedale di Villach. L'obiettivo: una piattaforma digitale transfrontaliera per condividere dati clinici e immagini radiologiche, migliorando diagnosi e cura dei tumori cerebrali.

La piattaforma integrerà competenze mediche e tecnologiche per trattamenti efficaci. L'IA analizzerà grandi dati, individuando pattern utili alle decisioni cliniche.

Il CRO di Aviano, centro oncologico d'eccellenza, è centrale per raccolta e analisi dati; Udine con competenze informatiche, i partner austriaci apportano risorse cliniche e tecnologiche.

Piattaforma Digitale e Ricerca

La piattaforma digitale condivisa permetterà di confrontare casi, condividere immagini diagnostiche e dati genetici, e sviluppare modelli predittivi per le terapie. Unendo risorse ed esperienze, la collaborazione mira a percorsi di cura avanzati e personalizzati.

L'IA è innovativa per identificare caratteristiche dei tumori cerebrali che sfuggono all'analisi tradizionale. La condivisione internazionale dei dati è un passo significativo nella ricerca oncologica.

Il CRO di Aviano e l'Innovazione

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (IRCCS), specializzato nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori, è riconosciuto per ricerca e servizi. La sua partecipazione al progetto rafforza il ruolo del CRO come riferimento nell'innovazione contro i tumori cerebrali. L'iniziativa rientra in una strategia di collaborazione internazionale per migliorare le cure.