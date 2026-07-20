L'introduzione dell'intelligenza artificiale nei percorsi di screening mammografico ha rivoluzionato l'approccio dell'Azienda sanitaria Ulss 2 di Treviso dal 2022, portando a risultati significativi. Uno studio condotto dall'Unità operativa semplice dipartimentale Radiologia Senologica dell'ospedale Ca' Foncello, in collaborazione con il Registro tumori del Veneto (Azienda Zero) e l'Unità operativa complessa Screening di Azienda Zero, ha rivelato un aumento del 10% nell'individuazione di tumori, pari a circa 1.500 casi su 330.000 esami eseguiti.

Questo progresso sottolinea l'efficacia della tecnologia nel migliorare la diagnosi precoce.

L'impiego dell'intelligenza artificiale ha anche determinato una riduzione del 23% dei richiami per ulteriori accertamenti, ottimizzando i percorsi diagnostici. Il 90% degli approfondimenti è stato concluso entro un mese, garantendo maggiore tempestività. L'esperienza di Treviso ha ricevuto un importante riconoscimento al Congresso Nazionale GISMa (Gruppo Italiano Screening Mammografico) 2026, tenutosi a Pescara, dove è stata premiata tra i migliori contributi scientifici.

Claudia Maria Weiss, direttrice della Uosd, ha chiarito il ruolo dell'AI: “L’Intelligenza artificiale non sostituisce in alcun modo il radiologo: è un strumento di supporto che ci aiuta a leggere le immagini con ancora maggiore accuratezza e a rendere il percorso di screening sempre più efficace”.

Ha inoltre evidenziato i benefici per le pazienti: “Per le donne significa uno screening più preciso, più tempestivo e meno gravoso, mantenendo sempre il ruolo centrale dell’esperienza e della valutazione clinica del radiologo”.

I risultati dello studio e il riconoscimento al GISMa

Lo studio condotto nell'Ulss 2 di Treviso ha dimostrato come l'integrazione dell'intelligenza artificiale migliori notevolmente la capacità di individuare i tumori nelle fasi iniziali, quando le probabilità di cura sono maggiori. La diminuzione dei falsi positivi ha contribuito a ridurre il numero di approfondimenti diagnostici non necessari, alleggerendo il carico per le pazienti e il sistema sanitario.

Il Congresso nazionale GISMa, svoltosi il 21 e 22 maggio 2026 all'Aurum di Pescara, ha rappresentato un momento cruciale per la condivisione di queste innovazioni.

L'evento ha riunito una vasta platea di specialisti, tra cui radiologi, oncologi, fisici, tecnici sanitari di radiologia medica, biologi e infermieri, tutti impegnati nei programmi di screening e nella gestione del tumore della mammella. Il congresso ha esplorato l'evoluzione dei modelli di screening, con un focus sull'integrazione tra dati clinici, rischio individuale e le nuove tecnologie diagnostiche, inclusa l'applicazione dell'AI.

Innovazione e prospettive future nello screening mammografico

Durante il Congresso nazionale GISMa, sono state approfondite le tematiche legate alla medicina di precisione e all'applicazione dell'intelligenza artificiale nei programmi di screening mammografico. Le sessioni hanno toccato aspetti cruciali come la personalizzazione dei percorsi di screening, la sostenibilità dei nuovi modelli organizzativi e l'introduzione di tecnologie all'avanguardia quali la biopsia liquida e i biomarcatori emergenti.

Un'attenzione particolare è stata dedicata anche alla formazione professionale e all'analisi dei programmi regionali di screening, con l'obiettivo di elevare la qualità e l'omogeneità dei percorsi a livello nazionale.

La medicina di precisione emerge come una prospettiva concreta per la sanità pubblica. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei programmi di screening mammografico sta dimostrando di migliorare l'efficacia e la tempestività delle diagnosi, ribadendo al contempo l'insostituibile ruolo centrale del personale sanitario specializzato.