L'ospedale San Salvatore dell'Aquila introduce una significativa innovazione nella diagnosi del tumore al seno: la biopsia guidata da mammografia con mezzo di contrasto, nota come Cem-guided biopsy. Questa metodica avanzata permette di effettuare, in un'unica seduta, sia l'esame mammografico con contrasto sia il prelievo bioptico, grazie a un software tridimensionale dedicato. L'obiettivo primario è garantire diagnosi più rapide e prelievi mirati per le lesioni sospette, ottimizzando il percorso clinico delle pazienti.

Tecnologia all'avanguardia e unicità regionale

L'Unità operativa di Radiologia Senologica, diretta da Maria Gabriella Casilio, si afferma come l'unica struttura in Abruzzo a utilizzare questa tecnologia. Già centro di riferimento per lo screening mammografico della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, l'unità impiega la Cem-guided biopsy in particolare per le lesioni che captano il mezzo di contrasto ma non sono visibili con mammografia convenzionale o ecografia. In questi specifici casi, la tecnica assicura un campionamento mirato nell'area biologicamente più attiva della lesione, incrementando notevolmente la precisione diagnostica e riducendo la necessità di procedure invasive non indispensabili.

Benefici e confronto con metodiche esistenti

La nuova metodica presenta vantaggi distinti rispetto alla biopsia guidata da risonanza magnetica, finora considerata la principale alternativa in situazioni analoghe. La Cem-guided biopsy garantisce tempi di esecuzione più brevi, una maggiore tollerabilità per la paziente e una gestione più efficiente delle risorse sanitarie. La dottoressa Casilio ha evidenziato come questa innovazione «consenta di integrare diagnostica avanzata e radiologia interventistica in un unico percorso, accelerando i tempi di diagnosi e favorendo una pianificazione terapeutica più tempestiva e appropriata».

Il contributo della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila

La ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, responsabile della gestione delle strutture ospedaliere e dei servizi sanitari nelle province di L'Aquila e in parte di quelle di Avezzano e Sulmona, gioca un ruolo cruciale.

L'azienda si impegna nell'organizzazione degli screening mammografici e nella promozione di tecnologie innovative, come la Cem-guided biopsy, per la diagnosi precoce e il trattamento delle patologie oncologiche. Questo impegno mira a migliorare costantemente la qualità dell'assistenza sanitaria offerta sul territorio.