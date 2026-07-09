Nel 2023, la Liguria si conferma la penultima regione italiana per numero di posti letto ospedalieri ordinari gestiti da strutture private accreditate, con una quota del 5,4% sul totale. Questo dato rappresenta un lieve incremento rispetto al 4,8% rilevato nel 1996. Solo la Basilicata registra una percentuale inferiore al 2,5%. Le regioni con le quote più elevate di posti letto gestiti dal privato sono la Campania con il 36,8% e il Lazio con il 34,9%. Nel Nord-Ovest, la Lombardia si attesta al 23%, il Piemonte al 20,5% e la Valle d’Aosta al 18,2%.

A livello nazionale, il 23,6% dei posti letto ordinari si trova in strutture private accreditate, contro il 18,8% del 1996.

La Valle d’Aosta ha mostrato una crescita significativa, passando da zero al 18,2% di posti letto privati, mentre il Lazio ha registrato un calo dal 38,3% al 34,9%. Per quanto riguarda il personale sanitario, la dotazione media nazionale di infermieri è di 6,2 per mille residenti. La Liguria, con 7,6, si posiziona sopra la media, al pari dell’Emilia-Romagna, e subito dopo la Provincia autonoma di Bolzano (8), il Lazio (7,3) e il Friuli Venezia Giulia (7,2). I valori più bassi si riscontrano in Campania e Calabria (5 ciascuna) e in Sicilia (5,2). Anche per i medici attivi nell’assistenza sanitaria, la Liguria supera la media nazionale di 4,5 ogni mille residenti, attestandosi a 5,2, poco meno del Lazio (5,3) e ben al di sopra della Basilicata (3,8).

Medici Specialisti: Dati e Sfide Demografiche

Nel 2024, in Italia, i medici specialisti in attività sono quasi 217 mila, pari a 3,7 ogni mille abitanti. La Liguria, con un valore di 4,3, si colloca sopra la media nazionale, superata solo da Lazio (4,5), Sardegna (4,4) e Toscana (4,1). Le dotazioni più basse si registrano nelle province autonome di Bolzano (2,7) e Trento (2,8), in Basilicata (3), Veneto (3,1) e Valle d’Aosta (3,2). L’età media dei medici specialisti è di 55 anni a livello nazionale, con la Provincia autonoma di Bolzano a 52 anni e la Calabria a 57. Nel Centro e nel Sud Italia, rispettivamente il 43,4% e il 47,7% dei medici ha 60 anni o più; nel Nord, la Liguria è l'unica regione a superare la media nazionale del 46,5%.

In ambito chirurgico, il 44,8% dei medici ha 60 anni o più a livello nazionale, con la maggioranza concentrata in Liguria, Campania e Calabria.

La Liguria Contro le Liste d'Attesa: Strategie e Risultati

La Regione Liguria ha lanciato un piano articolato per abbattere le liste d'attesa nella sanità. Tra le iniziative, la distribuzione di opuscoli informativi negli ambulatori per guidare i cittadini nella prenotazione, l'attivazione di un servizio di richiamo telefonico per ottimizzare gli appuntamenti e la promozione di una comunicazione diretta tra medici di medicina generale e specialisti per una corretta gestione delle prescrizioni. È stato inoltre diffuso un video sui social media per spiegare le modalità di richiesta di visite e prestazioni sanitarie, inclusi i percorsi di tutela per chi ottiene appuntamenti oltre i tempi massimi.

Grazie a un percorso di tutela sperimentale, oltre 30.400 cittadini liguri hanno ottenuto una visita specialistica o un esame diagnostico nei tempi prescritti, anche quando la prenotazione ordinaria non era disponibile. Questo sistema integra i canali già operativi, come il numero verde e il canale Urp, che gestiscono circa 300 appuntamenti al giorno. L'assessore alla Sanità della Liguria, Massimo Nicolò, ha evidenziato che il percorso di tutela è uno «strumento concreto che consente di recuperare prestazioni» e che «i numeri dimostrano che il sistema funziona». Tra le prestazioni più gestite figurano visite cardiologiche, gastroenterologiche, oculistiche, ortopediche, oltre a ecografie dell'addome completo e gastroscopie.

Nicolò ha precisato che, sebbene il problema delle liste d'attesa sia migliorato, non è ancora risolto, con un 20% di appuntamenti che necessitano ancora di ottimizzazione. Tuttavia, l'Agenas (agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) ha certificato una significativa riduzione dei tempi di attesa in Liguria. Nel primo quadrimestre del 2026, la percentuale di tempi rispettati per le visite specialistiche è passata dal 58% all’83,1%, mentre per gli esami diagnostici dal 67,7% all’86,3%. Le visite dermatologiche e oculistiche rimangono le aree più critiche, per le quali si prevedono ulteriori interventi, anche «garantendo la giusta quotazione agli specialisti». L'assessore ha concluso ringraziando gli operatori dei centralini, i medici e gli infermieri per il loro prezioso lavoro.