La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Campobasso ha istituito il fondo 'Pigiama Run', un'iniziativa volta a fornire sostegno economico alle famiglie di pazienti oncologici pediatrici costretti ad affrontare cure mediche fuori regione. Questo nuovo fondo è strettamente collegato alla terza edizione della 'Pigiama Run', un evento in programma per il prossimo 18 settembre a Termoli, che animerà il centro cittadino lungo Corso Nazionale e le aree limitrofe.

La manifestazione invita i partecipanti a correre o camminare indossando il pigiama, un gesto dal forte valore simbolico di vicinanza e solidarietà verso i bambini e gli adolescenti affetti da tumore, che spesso trascorrono lunghi periodi di degenza nei reparti di oncologia.

L'intero ricavato delle iscrizioni e delle donazioni raccolte sarà interamente devoluto per supportare i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Il Fondo 'Pigiama Run': un aiuto concreto per le famiglie

La Lilt di Campobasso ha evidenziato come il territorio molisano registri una significativa mobilità sanitaria verso strutture extra-regionali per l'oncologia pediatrica. Questa condizione genera un impatto considerevole non solo sul piano sanitario, ma anche sotto il profilo sociale ed economico, influenzando negativamente la qualità della vita dei pazienti e dei loro nuclei familiari. Le famiglie si trovano infatti ad affrontare spese ricorrenti legate a trasferimenti, soggiorno e vitto, oltre a criticità connesse alla continuità lavorativa e alla gestione complessiva del carico assistenziale.

Le risorse confluite nel Fondo Pigiama Run saranno impiegate per la copertura, totale o parziale, delle principali spese connesse al percorso di cura. Nello specifico, si farà riferimento ai costi di viaggio, alle spese di vitto e alloggio, e ad eventuali ulteriori necessità correlate al percorso assistenziale, incluse le delicate fasi di follow-up. Questi elementi, come sottolineato dalla Lilt di Campobasso, "configurano una condizione di vulnerabilità che richiede interventi integrativi in un'ottica di equità e di sostegno ai percorsi di cura".

La 'Pigiama Run': un evento nazionale di solidarietà

La Pigiama Run è una corsa e camminata non competitiva di portata nazionale, organizzata dalla Lilt e che si svolge in contemporanea in oltre trenta città italiane.

L'evento, che ricade nel mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, utilizza il pigiama come simbolo distintivo di solidarietà verso i giovani pazienti costretti a letto. A Termoli, la terza edizione si configura come un'importante occasione di coinvolgimento della comunità e di raccolta fondi, offrendo un supporto complementare e prezioso rispetto all'offerta del sistema sanitario, contribuendo a ridurre le disuguaglianze legate alla mobilità sanitaria e a favorire la continuità dei percorsi di cura. L'iniziativa assume così un rilevante valore sociale, configurandosi come uno strumento di restituzione alla comunità delle risorse raccolte, in un'ottica di responsabilità condivisa e solidarietà organizzata.