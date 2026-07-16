Il presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Napoli, Adolfo D'Errico Gallipoli, ha partecipato a un importante incontro al Quirinale. L'evento, svoltosi il 16 luglio 2026, ha sottolineato l'indispensabile valore della prevenzione nella lotta contro il cancro. Presenti rappresentanti di istituzioni e organizzazioni per la salute e prevenzione oncologica.

La presenza di D'Errico Gallipoli al Quirinale ha confermato l'importanza che le massime istituzioni attribuiscono alla prevenzione oncologica. Durante l'incontro, il presidente della Lilt Napoli ha ribadito il ruolo centrale della prevenzione nella strategia di contrasto ai tumori, affermando: "Il valore della prevenzione è ormai riconosciuto a tutti i livelli istituzionali".

Ha evidenziato l'impegno Lilt Napoli in campagne di sensibilizzazione e screening per la diagnosi precoce.

L'impegno della Lilt Napoli e l'incontro istituzionale

L'incontro al Quirinale ha offerto un momento di confronto tra istituzioni, associazioni e operatori sanitari. Adolfo D'Errico Gallipoli ha illustrato le numerose iniziative promosse dalla Lilt Napoli, tra cui programmi di screening gratuiti e attività di informazione nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Obiettivo: diffondere la cultura della prevenzione e favorire la diagnosi tempestiva, migliorando le possibilità di cura.

La missione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) è un ente pubblico associativo, senza fini di lucro, attivo a livello nazionale.

Fondata nel 1922, la Lilt promuove la prevenzione in tre fasi: primaria (eliminazione fattori di rischio), secondaria (diagnosi precoce tramite screening) e terziaria (miglioramento qualità della vita e riduzione recidive). La sezione di Napoli, guidata da Adolfo D'Errico Gallipoli, si impegna in progetti di sensibilizzazione e collaborazione, consolidando il suo ruolo nella lotta ai tumori.