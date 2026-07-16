A Milano, il 16 luglio 2026, è stato annunciato un progresso significativo nell'implementazione del Cup unico regionale in Lombardia. Attualmente, il 74% delle prestazioni sanitarie erogate dagli enti pubblici della regione è già prenotabile attraverso le strutture che hanno aderito al sistema. Questo dato evidenzia un notevole avanzamento rispetto ai mesi precedenti, con un incremento delle strutture pubbliche accreditate, passate da 11 a febbraio a 21 a luglio. Il Cup unico regionale si conferma uno strumento essenziale per i cittadini, progettato per semplificare e centralizzare la prenotazione delle prestazioni sanitarie, un obiettivo chiave per la sanità lombarda.

Adesione crescente di strutture pubbliche e private

L'adesione al Cup unico regionale mostra una crescita costante sia nel settore pubblico che in quello privato. Per quanto riguarda le strutture private accreditate, dodici hanno già completato l'adesione, mentre altre sedici sono attese entro dicembre 2026. Questo termine rappresenta l'obiettivo primario fissato dalla Regione Lombardia per l'attivazione completa e generale del sistema. Tra le novità più recenti, è stato annunciato il trasferimento del nuovo sistema presso l'Ospedale Niguarda. Sul fronte degli enti pubblici, si prevede l'attivazione di ulteriori dieci strutture entro ottobre 2026. L'obiettivo, come ribadito, è garantire la conclusione dell'attivazione del Cup entro la fine del 2026, con un focus specifico sull'ampliamento della rete pubblica entro l'autunno.

Prospettive operative e rispetto del cronoprogramma

Per assicurare la continuità delle operazioni e il rispetto delle scadenze, è stato deciso di mantenere attive le attività della società che gestisce l'appalto anche durante il periodo estivo, consentendo così il proseguimento dei trasferimenti ad agosto. Inizialmente, la disponibilità delle strutture private poteva presentare delle variabili, ma ora si stanno allineando alle previsioni regionali. Una volta completata la fase relativa agli enti pubblici a ottobre, i tecnici della Regione si concentreranno sull'adesione dei privati rimanenti. Il cronoprogramma è in fase di rispetto, e non si registrano difficoltà nei rapporti con i privati. Non sussistono criticità che possano far temere un superamento della data del 31 dicembre per l'attivazione completa del Cup.

Il ruolo del Cup unico regionale nella sanità lombarda

Il Cup unico regionale della Lombardia è stato introdotto con l'intento di semplificare l'accesso alle prenotazioni delle prestazioni sanitarie, mirando a ridurre le liste d'attesa e a migliorare la gestione delle agende delle strutture. Il sistema permette ai cittadini di visualizzare la disponibilità delle prestazioni su tutto il territorio regionale, offrendo la possibilità di scegliere la soluzione più rapida o più vicina alle proprie esigenze. Questa iniziativa si inserisce in una più ampia strategia regionale volta a garantire maggiore trasparenza ed efficienza nell'erogazione dei servizi sanitari, consolidando l'impegno della Regione per una sanità più accessibile e organizzata.