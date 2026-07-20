Un eccezionale traguardo medico è stato raggiunto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove una donna di 57 anni ha dato alla luce un bambino. L'evento, reso possibile grazie a un avanzato percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), è frutto del lavoro dell'équipe medica guidata dal dottor Alfonso Maria Irollo, ginecologo di Gragnano e specialista in medicina della riproduzione e medicina rigenerativa, affiancato dai dottori Salvatore Ercolano, Gennaro Calabrese e Fulvio Alifano.

La paziente, di nazionalità non italiana, è stata seguita con attenzione lungo l'intero percorso di PMA, dalla fase assistita fino a gravidanza e parto.

Il transfer embrionario, momento cruciale che ha condotto alla gestazione, è stato eseguito alla fine dello scorso anno presso il centro di Gragnano, una delle tre strutture di PMA dirette dal dottor Irollo in Italia. La gravidanza, confermata dagli esami delle beta-hCG, si è conclusa con la nascita del bambino. Sia la madre che il neonato godono di ottime condizioni di salute e il decorso post-partum è regolare. La coppia di genitori ha espresso "grande emozione e felicità per il raggiungimento di un obiettivo inseguito con determinazione".

Innovazione e personalizzazione nella medicina riproduttiva

L'équipe medica ha evidenziato come questo caso rappresenti un risultato di particolare rilevanza clinica, ottenuto grazie a un percorso altamente personalizzato di medicina della riproduzione.

L'approccio ha integrato tecniche avanzate di PMA, un'attenta selezione clinica della paziente e protocolli terapeutici innovativi, finalizzati all'ottimizzazione delle condizioni biologiche dell'endometrio e dell'organismo materno, anche grazie all'impiego della medicina rigenerativa.

Il dottor Alfonso Maria Irollo ha spiegato che "ogni percorso di infertilità è unico e richiede una strategia costruita su misura". Ha inoltre aggiunto: "La nascita di questo bambino rappresenta innanzitutto una grande gioia per la coppia. È anche la conferma che l’integrazione tra procreazione medicalmente assistita, medicina rigenerativa e personalizzazione dei trattamenti può offrire nuove opportunità anche in situazioni particolarmente complesse, sempre nel rispetto delle indicazioni cliniche e delle migliori evidenze scientifiche disponibili".

La rete dei centri di eccellenza per la PMA

Il centro di Gragnano, sede del transfer embrionario, si inserisce in una rete di tre centri di procreazione medicalmente assistita diretti dal dottor Irollo in Italia. Queste strutture si distinguono per l'applicazione di protocolli avanzati e personalizzati per la medicina della riproduzione, offrendo supporto a pazienti con situazioni cliniche complesse. L'impiego di tecnologie innovative e un approccio multidisciplinare garantiscono la migliore assistenza possibile in tutte le fasi del percorso riproduttivo.