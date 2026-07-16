La Regione Marche, l'Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata) e le case di cura private accreditate hanno siglato un'importante intesa per contrastare la mobilità passiva sanitaria. L'accordo, formalizzato il 16 luglio 2026, mira a rafforzare la collaborazione tra le principali strutture sanitarie private del territorio marchigiano e il sistema sanitario regionale.

Questo protocollo strategico è stato concepito con l'obiettivo primario di ridurre significativamente il numero di pazienti che, per necessità di cure e trattamenti, si vedono costretti a rivolgersi a strutture sanitarie situate al di fuori della regione.

L'intesa definisce in modo chiaro i criteri e le modalità operative per una più efficace integrazione delle attività svolte dalle strutture private con quelle pubbliche. Tale sinergia è fondamentale per ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e per elevare la qualità complessiva dell'assistenza sanitaria offerta a tutti i cittadini residenti nelle Marche.

Obiettivi e impegni del protocollo

Nel dettaglio, il protocollo d'intesa prevede che le case di cura private accreditate si impegnino attivamente a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie che siano pienamente in linea con i fabbisogni specifici della popolazione marchigiana. Questo impegno è cruciale per contribuire fattivamente alla riduzione del fenomeno della mobilità passiva.

Parallelamente, la Regione Marche si assume la responsabilità di un monitoraggio costante e rigoroso dei risultati ottenuti, verificando con attenzione il rispetto degli elevati standard qualitativi stabiliti dall'accordo.

L'Aiop ha evidenziato come questa intesa rappresenti un "passo importante" per valorizzare la sinergia tra il settore pubblico e quello privato, offrendo ai cittadini delle Marche risposte più tempestive e appropriate alle loro esigenze di salute. Il protocollo non è statico: include la possibilità di aggiornamenti periodici, che saranno definiti in base all'andamento dei flussi di pazienti e alle nuove necessità che dovessero emergere all'interno del sistema sanitario regionale.

Coordinamento regionale e contributo delle strutture

La Regione Marche assume un ruolo centrale di coordinamento e supervisione nell'intera fase di attuazione dell'accordo. Il suo compito è facilitare e promuovere una collaborazione fluida ed efficace tra tutte le diverse strutture sanitarie coinvolte. Le case di cura accreditate, che già operano in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, vedono così ampliato il loro contributo, sia in termini di offerta sanitaria sia per quanto riguarda la presa in carico e l'assistenza dei pazienti.

Questa iniziativa si inserisce armonicamente nel più ampio quadro delle strategie regionali volte al miglioramento continuo dell'efficienza e dell'accessibilità dei servizi sanitari.

Un'attenzione particolare è rivolta alla riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni e al mantenimento di un'elevata qualità delle cure erogate, elementi fondamentali per un sistema sanitario all'avanguardia e a misura di cittadino.