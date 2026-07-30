Nelle Marche, il 2025 ha registrato un significativo aumento delle prestazioni sanitarie inevase. La Sezione di Controllo della Corte dei Conti regionale ha rilevato che le richieste senza appuntamento sono passate da circa 82mila a inizio anno a 110mila entro la fine del periodo. Nonostante il raggiungimento del 90% di prestazioni ambulatoriali nei tempi massimi per tutte le classi di priorità, permangono criticità per mammografie, colonscopie e ricoveri programmati, con un aumento delle "liste di presa in carico".

Squilibrio tra domanda, offerta e mobilità sanitaria nelle Marche

L'incremento delle richieste inevase è dovuto a uno squilibrio tra offerta e domanda: nel 2025, l'offerta sanitaria ambulatoriale è cresciuta del 5,8%, ma la domanda è aumentata del 7,5%, rendendo l'offerta insufficiente. La Corte dei Conti sottolinea la necessità di migliorare l'offerta e il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva per ridurre i tempi di attesa, specie per le prestazioni più critiche. La relazione evidenzia inoltre il peggioramento del saldo della mobilità sanitaria, passato da –48,69 milioni di euro nel 2024 a –52,95 milioni nel 2025, richiamando l'importanza di accordi bilaterali con le regioni confinanti e di interventi mirati sulle aree e tipologie di prestazioni maggiormente interessate dalla mobilità passiva.

Il monitoraggio nazionale delle liste di attesa

A livello nazionale, le liste di attesa sono monitorate da AGENAS tramite un bollettino trimestrale. Il primo bollettino (H1 2026 vs H1 2025) evidenzia un incremento dell'attività erogata: le prenotazioni sono salite da 13,3 milioni a 14,9 milioni, con oltre 1,6 milioni di prestazioni in più garantite nei tempi previsti. Si registra un trend in miglioramento, specie per priorità Urgente e Breve e per esami come colonscopie. Permangono criticità nell’appropriatezza prescrittiva. Prossimo aggiornamento: ottobre 2026.