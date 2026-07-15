L’assessore regionale alla sanità Carlo Marzi ha annunciato la rapida e proficua conclusione della campagna vaccinale 2026 contro la dermatite nodulare contagiosa. L'iniziativa, completata in poco più di un mese, ha garantito una copertura vaccinale pressoché totale per i capi bovini adulti, segnando un passo fondamentale nella tutela del patrimonio zootecnico regionale. Marzi ha sottolineato come l'adozione di misure preventive tempestive ed efficaci sia cruciale non solo per la protezione delle singole aziende, ma per la salvaguardia dell'intero sistema allevatoriale.

Per rafforzare ulteriormente le difese del territorio, la Regione ha prontamente richiesto al Ministero la possibilità di anticipare la vaccinazione dei vitelli più giovani. Tale richiesta, successivamente sottoposta e autorizzata dalle autorità europee, ha permesso l'avvio della profilassi per i vitelli di età compresa tra i tre e i sei mesi. Parallelamente, l'obbligo vaccinale è stato esteso a circa 3.000 bovini provenienti da fuori Valle, inclusi quelli dal Piemonte, un'azione sollecitata anche dalle associazioni degli allevatori. Questa misura mirava a prevenire le criticità riscontrate l'anno precedente e ad assicurare una copertura uniforme e capillare sul territorio regionale. La strategia preventiva complessiva ha ottenuto un riscontro positivo a livello europeo, contribuendo a tutelare non solo la salute degli animali, ma anche la movimentazione delle bovine, un aspetto con significative ricadute economiche per il settore.

Le critiche dell'opposizione e i dubbi sul vaccino

Andrea Manfrin, rappresentante della Lega VdA, ha espresso una ferma critica all'approccio adottato, affermando che la logica prevalente sembrerebbe essere quella di "aspettare che succeda un disastro e poi pensarci", un modus operandi che non rispecchia la visione del suo gruppo politico. Manfrin ha annunciato l'intenzione di presentare un accesso agli atti per ottenere chiarimenti sulla risposta della Commissione europea riguardo all'utilizzo del vaccino per i bovini sotto i tre mesi. Ha evidenziato che il foglietto illustrativo del farmaco ne sconsigliava l'impiego in questa specifica fascia d'età, sollevando interrogativi sulla sua somministrazione.

L'esponente dell'opposizione ha inoltre manifestato contrarietà agli obblighi vaccinali che possono generare effetti avversi, citando in particolare i casi di aborti segnalati in relazione alla somministrazione del vaccino. A suo giudizio, non sarebbero stati forniti sufficienti elementi di approfondimento su tali eventi, informazioni che sarebbero state cruciali anche nell'ambito della farmacovigilanza. Permangono, pertanto, seri dubbi sulla sperimentazione e sull'utilizzo di questo farmaco.