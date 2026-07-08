L'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno ha introdotto un protocollo innovativo e sicuro per il trattamento della tachicardia da rientro nodale (Avnrt), una delle forme più comuni di tachicardia parossistica sopraventricolare che può interessare persone di ogni età, anche con cuore sano. Denominato “Piceno Avnrt Approach”, questo nuovo approccio è stato sviluppato dall’unità operativa semplice dipartimentale di elettrofisiologia cardiaca, diretta da Procolo Marchese, con l'obiettivo di rendere la procedura di ablazione ancora più precisa, sicura e riproducibile.

La metodologia si distingue per l'impiego di una mappa tridimensionale del cuore, paragonabile a un sistema GPS, che permette di individuare con estrema accuratezza il circuito elettrico responsabile dell’aritmia. Un aspetto cruciale del protocollo è l'esecuzione dell'intervento senza ricorrere ai raggi X. Inoltre, integra passaggi innovativi capaci di identificare con maggiore precisione le aree più delicate del sistema di conduzione cardiaco, riducendo quasi a zero il rischio della complicanza più temuta: il blocco atrioventricolare.

Risultati Clinici Straordinari e Formazione Avanzata

I risultati del “Piceno Avnrt Approach” sono stati presentati al congresso della Società europea di aritmologia a Parigi e successivamente pubblicati sulla rivista scientifica internazionale Pacing and Clinical Electrophysiology.

Lo studio ha coinvolto 150 pazienti, registrando un successo della procedura nel 100% dei casi, senza l'utilizzo di raggi X, senza blocchi atrioventricolari né altre complicanze. Il tasso di successo a lungo termine si è attestato al 99,3%.

Questi dati sono stati ulteriormente confermati dall’esperienza clinica successiva presso il laboratorio ascolano, dove il protocollo rappresenta oggi anche un prezioso strumento per la formazione di giovani elettrofisiologi. Ciò consolida il ruolo dell'Ospedale Mazzoni come centro di riferimento per le cure cardiologiche avanzate, grazie all’adozione di tecnologie innovative e protocolli proprietari che elevano la sicurezza e l’efficacia dei trattamenti per le aritmie.

La Tachicardia da Rientro Nodale: Un Contesto di Innovazione

La tachicardia da rientro nodale (Avnrt) è una delle principali aritmie sopraventricolari riscontrate nella pratica clinica. Caratterizzata da episodi improvvisi di battito cardiaco accelerato, questa condizione, sebbene spesso benigna, può causare sintomi significativi nei pazienti. L’ablazione transcatetere è riconosciuta come il trattamento standard per i casi sintomatici o recidivanti, con percentuali di successo generalmente elevate e un rischio di complicanze contenuto, specialmente se eseguita in centri specializzati.

Il protocollo sviluppato presso l’Ospedale Mazzoni si inserisce in questo scenario, offrendo un approccio che elimina l’esposizione ai raggi X e ottimizza ulteriormente la sicurezza della procedura. L’utilizzo di sistemi di mappaggio tridimensionale migliora la precisione e riduce i rischi associati all’ablazione, ribadendo l'impegno della struttura ascolana nell'innovazione cardiologica.