Un notevole interesse ha caratterizzato il bando per il nuovo Corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2026-2029, chiuso il 27 luglio. Sono state presentate 5.965 domande per i 2.651 posti disponibili, segno di forte attrattiva per i giovani medici.

Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), ha chiesto alle istituzioni di «trasformare questa aspettativa in riforme legislative e contrattuali non rimandabili». Un significativo aumento delle domande è stato rilevato in tutte le Regioni e Province autonome.

La Campania ha registrato il maggior numero di candidature con 1.080 domande per 240 posti, seguita dalla Lombardia (642 domande per 481 borse) e dalla Valle d’Aosta (10 domande per 10 posti). Le altre regioni hanno registrato:

Abruzzo: 41 borse, 142 domande

Basilicata: 37 borse, 48 domande

Bolzano: 30 borse, 13 domande

Calabria: 60 borse, 220 domande

Emilia-Romagna: 185 borse, 625 domande

Friuli Venezia Giulia: 40 borse, 80 domande

Lazio: 200 borse, 600 domande

Liguria: 65 borse, 140 domande

Marche: 98 borse, 132 domande

Molise: 12 borse, 39 domande

Piemonte: 300 borse, 288 domande

Puglia: 147 borse, 305 domande

Sardegna: 60 borse, 140 domande

Sicilia: 184 borse, 572 domande

Toscana: 200 borse, 357 domande

Trento: 40 borse, 48 domande

Umbria: 30 borse, 84 domande

Veneto: 191 borse, 400 domande

L'appello della Fimmg: fiducia e riforme necessarie

I numeri, seppur superiori alle aspettative, richiedono una lettura lucida, ha precisato Scotti.

«Non è una celebrazione di successo. I giovani medici ripongono nella medicina generale una fiducia che la Federazione e le istituzioni hanno l’obbligo di onorare con atti concreti». Scotti ha ribadito che questa «risposta straordinaria» conferma il ritorno della medicina generale come scelta professionale consapevole, ma genera un impegno esigibile verso le istituzioni: «non basta aspettare il prossimo concorso».

Carenza di medici e nuove prospettive professionali

Il corso si inserisce in un contesto di crescente carenza di medici di famiglia. Attualmente, su circa 37.000 medici di base in servizio, ne mancherebbero oltre 5.700. Le carenze sono acute in Lombardia (1.540 medici), Veneto (747), Campania (643), Emilia-Romagna (502), Piemonte (463), Toscana (394) e Lazio (358).

Il rapporto attuale (un medico ogni 1.383 assistiti) supera il valore ideale (uno ogni 1.200). Aggravano la situazione i prossimi pensionamenti: circa 8.180 medici di base raggiungeranno il limite di età tra il 2025 e il 2028.

Per rendere la professione più attrattiva, la Fimmg promuove un percorso universitario di specializzazione in medicina generale, con l'obiettivo di equiparare il trattamento economico delle borse a quello delle specializzazioni universitarie. Le nuove Case di comunità offrono inoltre un'opportunità per semplificare i percorsi e migliorare l'attrattività, prevedendo un impegno fino a 6 ore settimanali remunerato a 38,72 euro lordi l'ora, per un guadagno aggiuntivo mensile fino a circa 1.000 euro. Il bando è un primo passo per rispondere alle esigenze di assistenza territoriale e al crescente numero di over 65 (quasi 14,6 milioni, oltre la metà con due o più patologie).