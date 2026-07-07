L'ASREM ha incaricato otto medici specialisti in anestesia e rianimazione per coprire i turni negli ospedali di Campobasso e Isernia. L'incarico, che include professionisti in pensione, avrà durata trimestrale con un impegno settimanale di 38 ore per medico.

La decisione è stata presa a seguito delle segnalazioni dei responsabili dei reparti, che evidenziavano una carenza di organico tale da compromettere l'attività assistenziale. L'ASREM ha formalizzato incarichi libero-professionali per garantire la continuità dei servizi nei due principali presidi regionali.

Dettagli degli incarichi e necessità di personale

Ogni medico anestesista svolgerà 38 ore settimanali. La misura risponde alle esigenze dei reparti di anestesia e rianimazione di Campobasso e Isernia, che avevano evidenziato l'urgenza di rafforzare il personale per la copertura dei turni e l'assistenza ai pazienti.

Il ricorso a professionisti già in pensione evidenzia le difficoltà nel reperire specialisti per le strutture molisane, una sfida che l'ASREM affronta con diverse strategie.

Le strategie ASREM per il reclutamento e la stabilità

Oltre a questa soluzione temporanea, l'ASREM ha avviato procedure di reclutamento per rafforzare l'organico. Un concorso pubblico per 18 dirigenti medici in Medicina di emergenza-urgenza mira a stabilizzare i reparti critici e creare una graduatoria valida due anni per future assunzioni.

Queste azioni garantiscono la continuità dei servizi sanitari, specie nelle aree interne e nei presidi con carenze di organico e turni scoperti. L'ASREM gestisce le selezioni tramite piattaforme telematiche, specificando nei bandi requisiti (laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione, iscrizione all'Albo) per assicurare personale qualificato nei principali reparti regionali.