La Regione Molise ha ufficialmente annunciato l'erogazione di contributi economici specificamente destinati ai cittadini affetti da malattie rare. Questa importante iniziativa mira a supportare l'acquisto di farmaci di fascia C, ovvero quei medicinali essenziali che, per loro natura, non sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. L'annuncio, diffuso il 6 luglio 2026, si rivolge in particolare ai residenti nel territorio regionale che, a causa della loro complessa condizione di salute, necessitano di terapie farmacologiche spesso gravose dal punto di vista economico e non sempre facilmente accessibili.

Il provvedimento regionale prevede una procedura chiara attraverso la quale i cittadini interessati potranno presentare domanda per accedere a un sostegno finanziario diretto. Le risorse stanziate dalla Regione Molise sono state allocate con l'obiettivo primario di coprire, in misura totale o parziale, le spese sostenute per l'acquisto di questi farmaci di fascia C. Questi medicinali sono considerati cruciali e insostituibili per la corretta gestione e il trattamento delle patologie rare. L'intento dichiarato di questa misura è duplice: da un lato, alleviare il significativo carico economico che grava sulle famiglie dei pazienti e, dall'altro, garantire una maggiore equità nell'accesso a cure fondamentali, spesso vitali.

Il sostegno regionale per le malattie rare

Il bando dettagliato, contenente tutte le informazioni necessarie, è stato prontamente pubblicato sul sito istituzionale della Regione Molise. In esso vengono specificati i requisiti fondamentali per poter accedere a questi preziosi contributi, tra cui la residenza obbligatoria in Molise e la presentazione di una certificazione medica attestante la diagnosi di malattia rara. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di azioni di sostegno e tutela a favore delle persone che convivono con patologie rare, una fascia della popolazione che, purtroppo, si trova frequentemente ad affrontare notevoli difficoltà nell'accesso a terapie essenziali e, come detto, spesso molto costose.

La Regione Molise ha voluto sottolineare il proprio impegno nel rendere la procedura per la richiesta dei contributi il più semplice e accessibile possibile. L'obiettivo è favorire la partecipazione del maggior numero di aventi diritto, assicurando che il supporto raggiunga effettivamente chi ne ha più bisogno. Questo approccio riflette la consapevolezza delle sfide uniche che i pazienti con malattie rare e le loro famiglie devono affrontare quotidianamente, non solo in termini di salute, ma anche di sostenibilità economica delle cure.

L'impatto dei farmaci di fascia C sulle famiglie molisane

I farmaci di fascia C rappresentano una categoria di medicinali che, per decisione del Servizio Sanitario Nazionale, non rientrano tra quelli rimborsabili.

Ciò significa che il loro costo deve essere interamente sostenuto dal cittadino. Per le numerose famiglie che si trovano a gestire la quotidianità con una persona affetta da malattia rara, il costo di questi trattamenti può tradursi in una spesa annuale considerevole e spesso insostenibile. Questa situazione può compromettere seriamente il bilancio familiare, aggiungendo ulteriore stress a una condizione già complessa.

L'intervento della Regione Molise, attraverso l'erogazione di questi contributi, mira proprio a mitigare questo onere finanziario. Offrendo un supporto concreto e tangibile, la Regione intende alleggerire il peso economico sulle spalle di chi si trova in condizioni di particolare fragilità sanitaria ed economica.

Questa misura non è solo un aiuto finanziario, ma rappresenta anche un segnale forte di attenzione e vicinanza istituzionale verso una comunità che necessita di risposte efficaci e tempestive per migliorare la propria qualità di vita e garantire il diritto alla cura.