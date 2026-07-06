Il Rapporto Crea Sanità 2026 ha delineato un quadro di luci e ombre per il Molise, analizzando le performance dei sistemi sanitari regionali italiani. La regione si posiziona su un livello di performance giudicato "basso", attestandosi al di sotto del 40% rispetto al massimo teorico del 100% stabilito dalla metodologia Crea. Questo dato la colloca in una fascia critica, sebbene il panorama nazionale mostri differenze significative. A guidare la classifica è il Veneto con un notevole 64%, mentre la Calabria chiude la graduatoria con il 36%.

Il quadro nazionale e i fattori di valutazione

Il XIV Rapporto C.R.E.A. Sanità, presentato a Roma, si propone di misurare l'effettiva capacità delle regioni di convertire risorse, organizzazione e servizi in una tutela sanitaria efficace per i cittadini. L'analisi rivela che la media nazionale è progredita, passando dal 43,4% registrato nel 2019 al 46,1% nel 2025. Nonostante questo miglioramento generale, circa un terzo dei sistemi regionali continua a operare al di sotto della soglia del 40%. È fondamentale sottolineare che il risultato finale non riflette semplicemente la reputazione di una regione, ma è il frutto di una complessa combinazione di fattori quali l'appropriatezza delle cure, gli esiti clinici, l'equità nell'accesso, la tenuta economica del sistema, la capacità di innovazione e la componente sociale.

Anche il Veneto, pur essendo in testa con il 64%, rimane sotto il massimo teorico del 100%. In particolare, gli indicatori relativi a esiti e appropriatezza assorbono una quota significativa, pari al 58,7% del punteggio complessivo.

La percezione dei cittadini e le fragilità territoriali

Nonostante i dati oggettivi sulle performance, il Molise evidenzia un aspetto positivo nella percezione dei cittadini. Tra il 2019 e il 2025, ben il 25,9% dei molisani intervistati ha dichiarato di aver riscontrato un miglioramento nei servizi sanitari regionali. Questa percentuale rappresenta la quota più alta a livello nazionale, al pari dell'Abruzzo, suggerendo un'inversione di tendenza nella fiducia dei residenti.

Tuttavia, il rapporto evidenzia come i servizi territoriali – che includono la domiciliarità, la residenzialità e il sostegno ai non autosufficienti – siano ancora percepiti come fragili dalla popolazione. A livello nazionale, la percentuale di cittadini che percepisce progressi in questi ambiti oscilla tra l'8,6% e il 25,9%, indicando una disomogeneità nella soddisfazione.

Il rapporto sottolinea che la valutazione complessiva tiene conto di una pluralità di fattori determinanti. Tra questi, l'accesso ai farmaci incide per il 30% e i servizi domiciliari per il 14,6%, affiancati da altri importanti indicatori di equità e innovazione. Le differenze riscontrate tra le regioni non possono essere attribuite unicamente alla geografia, ma sono piuttosto il risultato di una complessa interazione di elementi organizzativi, sociali e gestionali che caratterizzano ciascun sistema sanitario regionale.