Il 10 luglio 2026, il Policlinico di Bari ha ospitato una tappa dell’iniziativa nazionale Coldiretti 'Campagna Amica per la Salute', che coinvolge oltre settanta strutture ospedaliere italiane. In Puglia, oltre al Policlinico di Bari, partecipano l’ospedale Bonomo di Andria, il Perrino di Brindisi, il Vito Fazzi di Lecce e Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

L’iniziativa mira a trasformare gli ospedali in luoghi di promozione dell’educazione alimentare e del consumo di prodotti agricoli freschi, locali, stagionali e tracciabili, affiancando la cura.

All’evento di Bari hanno partecipato l’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, e il direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce. L’obiettivo è contrastare modelli alimentari sbagliati. L’Instant Report 'Mangiare bene per vivere meglio' (Coldiretti e Censis) evidenzia che nel Sud e nelle Isole il 45,8% dei cittadini consuma snack salati industriali almeno una volta a settimana, il 32,6% merendine, il 23,8% barrette proteiche e il 22,3% energy drink.

Cibo locale: prevenzione e benessere

Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia, ha sottolineato che 'l’alimentazione è il primo strumento di prevenzione e gli agricoltori sono i primi custodi della salute dei cittadini'.

'Portare Campagna Amica negli ospedali significa costruire un’alleanza concreta tra chi produce cibo sano e chi ogni giorno si prende cura delle persone'. Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, ha affermato: 'La prevenzione comincia ogni giorno a tavola, per questo abbiamo scelto di portare negli ospedali pugliesi il cibo degli agricoltori, fatto di prodotti freschi, stagionali, locali e completamente tracciabili'.

Il progetto, con Fondazione Campagna Amica e Aletheia, allestisce mercati degli agricoltori all’interno delle strutture sanitarie. Ciò offre a pazienti, operatori, familiari e cittadini l’accesso diretto a prodotti agricoli del territorio. L’iniziativa valorizza il lavoro degli agricoltori pugliesi e rafforza il legame tra produzione locale, salute e comunità, promuovendo stili alimentari corretti.

Ospedali pugliesi nel progetto

Le cinque strutture ospedaliere pugliesi coinvolte integrano il cibo locale e stagionale nella prevenzione e nel benessere quotidiano. L’iniziativa offre un’opportunità di incontro tra agricoltura e sanità, promuovendo una salute più consapevole.