Il reparto di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Abano, ad Abano Terme (Padova), ha realizzato un primato: per la prima volta in Italia, ha impiantato due protesi d'anca in ceramica con tecnica chirurgica mininvasiva. L'équipe, guidata da Antonio Camporese, responsabile dell'unità operativa, ha operato con successo un uomo di 54 anni e una donna di 52, entrambi affetti da grave artrosi dell'anca. I pazienti sono stati dimessi dopo soli tre giorni dall'operazione, evidenziando un recupero funzionale rapido.

La metodica applicata è quella del resurfacing, particolarmente indicata per pazienti giovani e attivi con patologia artrosica dell'anca.

A differenza della protesi totale convenzionale, questa tecnica consente di preservare gran parte della testa e del collo del femore, sostituendo unicamente le superfici articolari danneggiate. L'innovazione principale risiede nel materiale della protesi, la resurfacing H1, che presenta superfici articolari interamente in ceramica: un materiale altamente biocompatibile, resistente all'usura e privo di rilascio di ioni metallici. L'accesso anteriore mininvasivo, utilizzato per l'impianto della protesi, rispetta maggiormente muscoli e tessuti molli, favorendo un recupero funzionale più rapido.

Composizione e Fissazione della Protesi

La protesi si compone di due parti: una cupola posizionata sulla testa del femore, con esterno in ceramica e interno in titanio che incapsula l'osso dopo la rimozione della cartilagine residua; e una coppa acetabolare, con interno in ceramica ed esterno in titanio, che si integra con l'osso.

La fissazione avviene con tecnica press-fit, senza cemento, permettendo l'integrazione biologica della protesi con la superficie ossea. Antonio Camporese ha spiegato: 'L'intervento è mininvasivo grazie alla tecnica anteriore, che rispetta maggiormente muscoli e tessuti molli e può favorire un recupero funzionale più rapido'.

L'Innovazione nel Contesto Nazionale

La protesi di rivestimento dell’anca con sistema ceramica su ceramica H1 e accesso anteriore a risparmio muscolare rappresenta un'evoluzione significativa nella chirurgia protesica dell’anca in Italia. Questa procedura, già eseguita anche presso l’azienda ospedaliero-universitaria di Careggi a Firenze, è rivolta a pazienti giovani e adulti attivi, compresi atleti e sportivi, che necessitano di elevate prestazioni funzionali.

La tecnica consente di preservare l’anatomia, la vitalità e la funzione della testa e del collo del femore, garantendo una biomeccanica più fisiologica e un ritorno più precoce alle attività quotidiane e sportive. L’accesso anteriore a risparmio muscolare, associato a protocolli di mobilizzazione rapida, contribuisce a una minore invasività e a una migliore qualità di vita post-operatoria per i pazienti.