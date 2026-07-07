Il Policlinico Abano ha segnato un traguardo significativo nella chirurgia ortopedica italiana, realizzando per la prima volta nel paese l’impianto di due protesi d’anca in ceramica attraverso una tecnica chirurgica mininvasiva. Questi innovativi interventi sono stati eseguiti con successo dall’équipe di Ortopedia e Traumatologia, guidata dal dottor Antonio Camporese. I pazienti, un uomo di 54 anni e una donna di 52, entrambi affetti da grave artrosi dell’anca, hanno dimostrato un recupero eccezionale, venendo dimessi dall’ospedale a soli tre giorni dall’operazione.

L'innovazione: tecnica di resurfacing e protesi H1 in ceramica

La metodica adottata è il resurfacing, una procedura all'avanguardia che si distingue per la sua capacità di preservare gran parte della testa e del collo del femore. A differenza delle tecniche tradizionali, il resurfacing sostituisce unicamente le superfici articolari danneggiate, mantenendo intatta la struttura ossea originale. La protesi impiegata, denominata resurfacing H1, rappresenta una novità assoluta, essendo la prima soluzione con superfici articolari interamente in ceramica. Questo materiale è stato scelto per le sue eccellenti proprietà: è altamente biocompatibile, offre una notevole resistenza all’usura e, aspetto cruciale, è privo di rilascio di ioni metallici, garantendo maggiore sicurezza e durabilità.

L’approccio chirurgico utilizzato è quello anteriore mininvasivo, una tecnica che rispetta i muscoli e i tessuti molli circostanti l'articolazione. Questo rispetto dei tessuti è fondamentale per un recupero funzionale più rapido e meno doloroso per il paziente. La protesi H1 è ingegnerizzata con precisione, composta da due elementi principali: una cupola in ceramica con base in titanio, destinata alla testa del femore, e una coppa acetabolare, anch'essa con rivestimento interno in ceramica e base esterna in titanio. La fissazione di queste componenti avviene tramite un metodo press-fit, che elimina la necessità di cemento e favorisce l’integrazione biologica diretta con l’osso del paziente, promuovendo una stabilità a lungo termine.

Benefici e prospettive per i pazienti attivi

L'introduzione della protesi di rivestimento dell’anca con sistema ceramica su ceramica H1, abbinata all'accesso anteriore a risparmio muscolare, segna un'evoluzione significativa nel panorama della chirurgia protesica in Italia. Questa procedura è particolarmente indicata per una categoria specifica di pazienti: giovani adulti attivi o sportivi con elevate richieste funzionali. Il suo principale vantaggio risiede nella capacità di mantenere l’anatomia, la vitalità e la funzione naturali della testa e del collo del femore. Ciò si traduce in una biomeccanica più fisiologica dell’articolazione, garantendo non solo maggiori performance ma anche un ritorno più precoce alle attività quotidiane e sportive, inclusi gli sport ad alto impatto.

L’adozione dell’accesso anteriore a risparmio muscolare, in combinazione con un protocollo di mobilizzazione precoce (Fast-Track), minimizza l’invasività dell’intervento. Questo approccio consente ai pazienti di essere mobilizzati già nelle prime ore successive all'operazione, accelerando notevolmente la ripresa funzionale e migliorando l'esperienza complessiva del paziente. Il Policlinico Abano, con questi interventi pionieristici, si afferma come centro di riferimento per le soluzioni più avanzate e personalizzate nella chirurgia dell'anca, orientate a migliorare la qualità di vita dei pazienti.